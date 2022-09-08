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https://sputniknews.com.tr/20220908/balkan-savasindan-kalma-patlamamis-top-mermisi-bulundu-bomba-imha-uzmanlari-alandan-uzaklastirdi-1060975848.html
Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu, bomba imha uzmanları alandan uzaklaştırdı
Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu, bomba imha uzmanları alandan uzaklaştırdı
Edirne Yeni Sarayı'nda kazı yapan işçiler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı düşünülen patlamamış top mermisi buldu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T18:07+0300
2022-09-08T18:10+0300
edirne
yaşam
top mermisi
bomba imha ekibi
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Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni Sarayı'nda yapılan kazılar esnasında, Balkan Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisine rastlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220513/tekirdagda-patlamamis-top-mermisi-bulundu-balkan-savasindan-kalmis-olabilir-1056357525.html
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edirne, top mermisi, bomba imha ekibi
edirne, top mermisi, bomba imha ekibi

Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu, bomba imha uzmanları alandan uzaklaştırdı

18:07 08.09.2022 (güncellendi: 18:10 08.09.2022)
© İHAEdirne Yeni Sarayı'nda patlamamış top mermisi
Edirne Yeni Sarayı'nda patlamamış top mermisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
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Edirne Yeni Sarayı'nda kazı yapan işçiler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı düşünülen patlamamış top mermisi buldu.
Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni Sarayı'nda yapılan kazılar esnasında, Balkan Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisine rastlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk” dedi.
Tekirdağ Kapaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu: Balkan Savaşı'ndan kalmış olabilir
13 Mayıs, 23:47
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