https://sputniknews.com.tr/20220908/balkan-savasindan-kalma-patlamamis-top-mermisi-bulundu-bomba-imha-uzmanlari-alandan-uzaklastirdi-1060975848.html

Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu, bomba imha uzmanları alandan uzaklaştırdı

Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu, bomba imha uzmanları alandan uzaklaştırdı

Edirne Yeni Sarayı'nda kazı yapan işçiler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı düşünülen patlamamış top mermisi buldu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T18:07+0300

2022-09-08T18:07+0300

2022-09-08T18:10+0300

edirne

yaşam

top mermisi

bomba imha ekibi

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Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni Sarayı'nda yapılan kazılar esnasında, Balkan Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisine rastlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, “Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220513/tekirdagda-patlamamis-top-mermisi-bulundu-balkan-savasindan-kalmis-olabilir-1056357525.html

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edirne, top mermisi, bomba imha ekibi