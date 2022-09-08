https://sputniknews.com.tr/20220908/bakanliktan-yeni-duzenleme-gemi-atiklarini-denizlere-birakmak-yasaklanacak-1060951505.html

Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanacak

Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T08:04+0300

2022-09-08T08:04+0300

2022-09-08T08:04+0300

türkiye

gemi

atık

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Geçtiğimiz günlerde Boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artıran Türkiye, gemilerle ilgili yeni bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.Yönetmelik taslağına göre;UYMAYANLARA CEZA YOLDATürkiye Gazetesi'nin haberine göre, taslakta, yat limanlarıyla ilgili de bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, yat yanaşma kapasitesi 50 yatın üstünde olan yat limanlarında, yatların bağlandıkları noktalarda atık alım hizmeti verilmesini sağlayacak sistemler kurulacak.Denetimler Çevre Bakanlığı ile bölgelerdeki liman başkanlıkları tarafından yürütülecek. Uymayanlar cezalarla karşı karşıya kalacak.

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Sputnik Türkiye

gemi, atık, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı