https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-kasapoglu-tasra-teskilatinda-istihdam-edilmek-uzere-4-bin-147-sozlesmeli-personel-alinacak-1060978658.html

Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T19:18+0300

2022-09-08T19:18+0300

2022-09-08T19:35+0300

son dakika

mehmet muharrem kasapoğlu

personel

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104160/06/1041600682_0:117:1200:792_1920x0_80_0_0_36073f3e731f6738001be5925c1082a3.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yatığı duyuruda aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.Bakan Kasapoğlu, "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, mehmet muharrem kasapoğlu, personel