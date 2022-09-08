https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-kasapoglu-tasra-teskilatinda-istihdam-edilmek-uzere-4-bin-147-sozlesmeli-personel-alinacak-1060978658.html
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T19:18+0300
2022-09-08T19:18+0300
2022-09-08T19:35+0300
son dakika
mehmet muharrem kasapoğlu
personel
türkiye
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yatığı duyuruda aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.Bakan Kasapoğlu, "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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son dakika, mehmet muharrem kasapoğlu, personel
son dakika, mehmet muharrem kasapoğlu, personel
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
19:18 08.09.2022 (güncellendi: 19:35 08.09.2022) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yatığı duyuruda aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, "GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.