https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bozdag-dunyaya-ornek-olacak-bir-hukuk-sigortasi-sistemini-hayata-gecirecegiz-1060941920.html

Bakan Bozdağ: Dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz

Bakan Bozdağ: Dünyaya örnek olacak bir hukuk sigortası sistemini hayata geçireceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde, var olan ama uygulaması az olan yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T01:20+0300

2022-09-08T01:20+0300

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türkiye

bekir bozdağ

dünya

hukuk

sigorta

recep tayyip erdoğan

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklanan, hukuki himaye sigortasıyla ilgili ayrıntıları anlattı.Hukuki himaye sigortası ile ilgili, akademisyen, Yargıtay üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği ve baro temsilcileri, Adalet Bakanlığı uzmanları ve ilgili diğer temsilcilerden oluşan bir Bilim Komisyonunun oluşturulduğunu belirten Bozdağ, komisyonunun ilk toplantısını yaptığını söyledi.Vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve hukuki süreçlerde himayenin, desteğin, her daim vatandaşların yanında olmasını amaçladıklarını dile getiren Bozdağ, vatandaşların hak arama süreçlerinde de elinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.Bunun, yargılama süreçlerinin kısaltılmasına katkı sunacağına inandığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:Hukuki koruma sigortasının, Türkiye'de 1995'ten beri var olduğunu ancak uygulanan alanı neredeyse kimsenin bilmediğini belirten Bozdağ, "Adeta var olan ama ölü olan bir alanı konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde, var olan ama uygulaması az olan bu alanı uygulamaya taşımak ve kapsamını genişletmek, yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz" dedi.'Türkiye de gelişmiş bir ülke'Dünyanın pek çok ülkesinde hukuk sigortasının başarılı bir şekilde uygulandığını belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Komisyona destek çağrısıBakan Bozdağ, Komisyonun çalışmalarına, Adalet Bakanlığı ve hükümetin gerekli desteği sunacağını belirterek, diğer bütün bakanlıkların da komisyon üyelerinin taleplerine olumlu cevaplar vereceğine inandığını dile getirdi.Bilim Komisyonunun çalışmalarına katkı vermek isteyenlerin, öneri, görüş ve taleplerini, daha sonra oluşturulacak internet sitesine iletmelerini isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu konuda vatandaşlarımızın da görüşleri son derece önem arz ediyor. Fikri, çalışması, önerisi olan herkes Komisyon'a görüşlerini iletebilir." diye konuştu.

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bekir bozdağ, dünya, hukuk, sigorta, recep tayyip erdoğan