https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bozdag-buyuk-reformlari-bir-bir-hayata-gecirdik-1060987207.html

Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik

Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılar ile mahkemelerin sayısını arttırdıklarını belirterek "Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T22:33+0300

2022-09-08T22:33+0300

2022-09-08T22:35+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet

adalet bakanlığı

kozan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060986955_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_92be98fc80ccbca12fd3ba5525470d9d.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kozan ilçesindeki yeni adliye binasının temel atma töreninde, yeni Adliye Sarayı'nın ilçeye, hakimlere, savcılara, avukatlara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.Adalet alanında çok ciddi eserler ve projelerin son 20 yılda hayata geçirildiğini belirten Bozdağ, ülkenin dört bir yanında daha önce hükümet konaklarının birinci katlarında, yanlarında, kahvehanelerden bozma yerlerde, evlerde ve adalet hizmetlerinin yüksekliğine, mehabetine uygun olmayan mekanlarda vatandaşların adalet hizmeti aldığını, yargı görevi yapanların adalet hizmetleri sunduğunu hatırlattı.Bozdağ, 2002'de 31 Aralık itibarıyla ülke genelinde 78 müstakil adalet sarayının olduğunu, son 20 yılda bu sayıyı 363'e çıkardıklarını ifade etti.'İdari yargı 146 tane mahkeme varken biz bunu yüzde 42'lik artışla 208'e çıkardık'Hakim ve savcıların sayısını arttırarak vatandaşların daha hızlı adalete erişimlerini ve adaletin zamanında tecellisini temin için de ciddi adımlar attıklarını anlatan Bozdağ, şunları söyledi:'Kira uyuşmazlıklarını arabulucuların uhdesine emanet edeceğiz'Bozdağ, bu dönemde adalete erişim yanında vatandaşların yargıya düşmeden işlerini çözümlemesi için alternatif uyuşmazlık yöntemlerini hukuk sistemine kazandırmak için de ciddi adımlar attıklarını söyledi.Bozdağ, arabuluculuğu faaliyete geçirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:Bozdağ, hukukta önemli reformlardan birinin de bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi olduğunu aktardı.Türk hukukunda tarihi niteliğe sahip büyük bir reformu 2016'da tam da FETÖ'cü darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanmasının arkasından o zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, "Olmaz, yürümez' diyenlere inat bugün istinaf uygulaması Türk hukukunun yüz akı uygulamalarından biri haline gelmiştir. İnşallah 20 Eylül'de istinafın 6. yılı münasebetiyle istinafı ve uygulamalarını bütün boyutlarıyla ele alan büyük bir değerlendirmeyi yapacak, aksayan yönlere yeni çözüm önerilerini hayata geçirecek, yeni adımlar atarak istinafın hukukumuzda artan gücünü tahkim edecek yeni düzenlemeleri hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.Bozdağ, hakim ve savcıların önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:'Demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık'Türk hukuk sisteminde yapılanlarla, Avrupa'da Amerika'da olanların masaya yatırıldığında farkın daha net görüleceğini vurgulayan Bozdağ, "Polisin müdahalesinde Amerika'da George Floyd'un başına gelen bir örnek Türkiye'de bugüne kadar yaşandı mı? Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşananlara bakın. Onlarda olanlarla bizde olanlara bakın. Onların adı hukuksa bizde olanların adı nedir? Biz onlara göre katbekat daha hukuka uygun, daha hukukun içinde, daha hukuk hukukla beraber bir mücadeleyi, her konuda yapıyoruz. Türkiye'ye bu konuda Batı kompleksi içinde bulunup haksızca haksızlık yapanları bir kez daha buradan kınadığını ifade etmek isterim. Biz vatandaşlarımızın denetimine bütün devleti açan demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık" ifadesini kullandı.Bozdağ, kadınlar, çocuklar, engelliler, şehit yakınları, gazilerle ilgili pozitif ayrımcılık getirdiklerinin altını çizerek "Kişisel verilerin korunmasını istemeyi, anayasal bir hak olarak düzenledik. Yaşam hakkı ne kadar kıymetliyse onurlu bir birey olarak yaşamak için kişisel verilerin korunması da o kadar kıymetli bir haktır. Kişisel verilere erişmek, onların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, onların yanlışı varsa düzelttirmek, olmayan bir şey varmış gibi gösterilmişse sildirmek ve bütün bu süreçleri denetlemek üzere de Kişisel Verileri Koruma Kurulunu kurduk. Kişisel verilerin hukukunu korusun, ihlal edenler varsa müeyyidelerle karşılaşsın diye sadece ceza hukukuna değil, aynı zamanda özel hukuka da hükümler koyduk" dedi.Bozdağ, Kozan ilçesindeki yeni adliye binasının temel atma töreninde, insan haklarına ilişkin hak ve hürriyetlerin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını vatandaşlara vererek yeniden başka bir hak arama yolunu açtıklarını anımsattı.Anayasa Mahkemesini adete insan haklarını mahkemesi haline dönüştürdüklerine, böylelikle tarihi bir reforma imza attıklarını aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:'Savunma hakkını güçlendiren adımları da yine biz atacağız'Hukuki himaye sigortasını hayata geçirmek için Bilim Komisyonu kurduklarına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:Bozdağ, bütün avukatları memnun eden, vatandaşların da hukukunu koruyan dengeli bir asgari ücret tarifesini belirlediklerini ve yayınladıklarını belirterek, avukatların da bu uygulamadan memnun kalacaklarını umduklarını dile getirdi.Geçen günlerde ise baroların bir araya gelerek imza attıklarını anımsatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:- "Kanuna aykırı iş yapmadık diye protesto yapacaklarmış"Bozdağ, bazı avukatlara, 20 yılı aşkın süredir AK Parti iktidarda, iki baro başkanı döneminde olumlu çalışma imkanı doğduğunu belirterek, "Toplam 20 ziyaretleri yok. Sonra da dönüyorlar 'hükümet yapmıyor'. Niye yapmayalım biz? Şimdi adli yıl açılış konuşmasında avukatların hukukuna ilişkin yapacaklarını kim söyledi, Barolar Birliği Başkanı mı söyledi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı söyledi? Niye orada söylemiyorsunuz? Söylemiyorlar. Siyasi eleştiri, siyasi eleştiri... Avukatların derdi yok mu kardeşim? Şimdi de kanuna aykırı bir iş yapmadık diye protesto yapacaklarmış. İsteğiniz kadar eylem yapın, istediğiniz kadar protesto yapın biz mevzuata uygun yapacağız ve yaptığımız düzenlemede de baroları değil avukatlarımızı ve mağdur vatandaşlarımızı düşünerek düzenlemeleri yapacağız. Baroların siyasi hesaplarına avukat meslektaşlarımızın ve hukuki yardıma ihtiyacı olan darda ve zorda olan vatandaşlarımızın kurban edilmesine asla izin vermeyiz" diye konuştu.Bu konularda vatandaşları ve avukatları bahane ederek "siyasi hesaplaşma" ruhuyla hareket edildiği takdirde yeni bir düzenleme yaparak, vatandaşın memnun olacağı, avukatların da "Allah razı olsun" diyeceği yeni bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyeceklerinin altını çizen Bozdağ, "Kusura bakmasınlar. Bu memlekette eylemle hukuk yürümez" dedi.Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Eleştirilerini sürdüren Bozdağ, "Zam gecikti diye protesto yapıyorlar. Doktorların başka derdi yok mu kardeşim? Neredesiniz? Yok. Ama bir terörist söz konusu olduğu zaman, bir terör eylemi söz konusu olduğu zaman herkes ayakta. Ya doktorlar söz konusu olduğu zaman siz neredesiniz? Ben bu vesileyle meslek örgütlerimizin meslek sınırları içerisinde görevlerini yapması, temsil ettikleri meslek mensuplarının hak ve hukukunu koruması, onların vazifelerinin gereği olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Sizin sevdiğiniz siyaseti yapan genel başkanlar var. Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor, diğerleri yapıyor. Beğenmiyorsanız gidin genel başkanlığa aday olun ama bırakın meslek örgütleri, meslek örgütlerinin hak ve hukukunu koruyan adımlar dedi.'Adalet ve kalkınma her iki alan AK Parti'mizin en iddialı alanı'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da AK Parti iktidarının her zaman reformların öncüsü olduğunu ifade etti.En önemli reformlarının adalet alanında olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Adalet ve kalkınma her iki alan AK Parti'mizin en iddialı, en güçlü, Türkiye'yi ileriye götürecek düzenlemeleri yaptığı alanlar olmuştur. Yeni hizmet binalarımızla, adalet alanında yapmış olduğumuz reformları daha ileriye götürecek, vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştıracak şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Bozdağ, çocukların uzattığı kağıtları imzalayarak Adana Valisi Süleyman Elban ve diğer ilgililerle yeni binanın temelini attı.

türkiye

kozan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, adalet, adalet bakanlığı, kozan