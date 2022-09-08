https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bilgin-turkiye-hizla-sanayilesiyor-dunyada-mal-satmadigimiz-yer-yok-1060973418.html

Bakan Bilgin: Türkiye hızla sanayileşiyor, dünyada mal satmadığımız yer yok

Bakan Bilgin: Türkiye hızla sanayileşiyor, dünyada mal satmadığımız yer yok

Bakan Bilgin, "Türkiye hızla sanayileşiyor. Dünya ticaretiyle entegre oldu. Dünyada mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün yok" dedi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:11+0300

2022-09-08T17:11+0300

2022-09-08T17:18+0300

ekonomi

vedat bilgin

ticaret

sanayi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Bilgin, yeni tip koronavirüs sürecinin yarattığı tahribatla uğraşan dünyanın Rusya-Ukrayna geriliminin etkileriyle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Dünyadaki ekonomik sistemin bu kadar erken dalgalanıp kırılacağını kimsenin tahmin etmediğini ifade eden Bilgin, böyle bir dünyada sorunlu da olsa Asya'nın bir yükselişine şahitlik edildiğini vurguladı.Türkiye'nin dünyadaki konumunun farklılaştığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bilgin-memur-sen-genel-baskani-yalcin-ile-gorustu-1060946934.html

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vedat bilgin, ticaret, sanayi