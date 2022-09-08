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https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bilgin-turkiye-hizla-sanayilesiyor-dunyada-mal-satmadigimiz-yer-yok-1060973418.html
Bakan Bilgin: Türkiye hızla sanayileşiyor, dünyada mal satmadığımız yer yok
Bakan Bilgin: Türkiye hızla sanayileşiyor, dünyada mal satmadığımız yer yok
Bakan Bilgin, "Türkiye hızla sanayileşiyor. Dünya ticaretiyle entegre oldu. Dünyada mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün yok" dedi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:11+0300
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ekonomi
vedat bilgin
ticaret
sanayi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Bilgin, yeni tip koronavirüs sürecinin yarattığı tahribatla uğraşan dünyanın Rusya-Ukrayna geriliminin etkileriyle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Dünyadaki ekonomik sistemin bu kadar erken dalgalanıp kırılacağını kimsenin tahmin etmediğini ifade eden Bilgin, böyle bir dünyada sorunlu da olsa Asya'nın bir yükselişine şahitlik edildiğini vurguladı.Türkiye'nin dünyadaki konumunun farklılaştığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bilgin-memur-sen-genel-baskani-yalcin-ile-gorustu-1060946934.html
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vedat bilgin, ticaret, sanayi
vedat bilgin, ticaret, sanayi

Bakan Bilgin: Türkiye hızla sanayileşiyor, dünyada mal satmadığımız yer yok

17:11 08.09.2022 (güncellendi: 17:18 08.09.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Bakan Bilgin, "Türkiye hızla sanayileşiyor. Dünya ticaretiyle entegre oldu. Dünyada mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün yok" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Antalya'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.
Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Bilgin, yeni tip koronavirüs sürecinin yarattığı tahribatla uğraşan dünyanın Rusya-Ukrayna geriliminin etkileriyle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Dünyadaki ekonomik sistemin bu kadar erken dalgalanıp kırılacağını kimsenin tahmin etmediğini ifade eden Bilgin, böyle bir dünyada sorunlu da olsa Asya'nın bir yükselişine şahitlik edildiğini vurguladı.
Türkiye'nin dünyadaki konumunun farklılaştığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:
"Türkiye, 100 yıl önce Gazi Paşa'nın liderliğinde emperyalizme karşı ilk savaşı kazandı. Çanakkale ve arkasından gelen Milli Mücadele ile Batı sömürgeciliğinin sonunu getiren bir sürecin başlangıcını gerçekleştirdik. 100 yıl sonra başka bir şey yapıyoruz. Batı'nın önce açlık sorununu çözdük, tahıl koridorunu açarak. Orta Doğu'da çıkarmak istedikleri felakete müdahale ettik. Akdeniz'den Türkleri kovmaya çalışan bir operasyonu engelledik. Türkiye yeni bir konumda bulunuyor. Bu konum nedir? Türkiye hızla sanayileşiyor. Dünya ticaretiyle entegre oldu. Dünyada mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün yok. Türkiye nükleer teknoloji ile tanışıyor. Krizin meydana getirdiği dengesizliğin istikrarsızlığın istikrara dönmesi için mücadele diyoruz. Bütün bunları yaparken Türkiye demokrasi içiresinde kalkınma mücadelesi veriyor."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
TÜRKİYE
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü
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