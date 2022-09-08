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Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T03:35+0300
2022-09-08T03:35+0300
2022-09-08T03:40+0300
türkiye
memur-sen
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
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memur-sen, vedat bilgin
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü
03:35 08.09.2022 (güncellendi: 03:40 08.09.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.