https://sputniknews.com.tr/20220908/bakan-bilgin-memur-sen-genel-baskani-yalcin-ile-gorustu-1060946934.html

Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü

Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

memur-sen

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ile görüştü.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'taki görüşmede Bilgin, Yalçın'ın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve toplu sözleşmeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

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memur-sen, vedat bilgin