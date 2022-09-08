Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/aydinda-bir-ciftlik-evinde-buyuk-boyutlu-roma-kabartmalari-ele-gecirildi-1060948260.html
Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi
Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi
Aydın'da jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T04:04+0300
2022-09-08T04:07+0300
türkiye
aydın
tarih
tarihi eser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060947728_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_d87086fb6baa5e77c143c06aee683494.jpg
Aydın'ın Söke ilçesinde Roma dönemine tarihlenen ve aralarında büyük boyutlu kabartmaların da yer aldığı 85 parça tarihi eser ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı aldı.Eve düzenlenen operasyonda bahçe bölümünde büyük boyutları ve canlı figürleriyle dikkat çeken kabartmalar, bir heykel başı ve sütun parçalarının da bulunduğu 85 parça tarihi eser ele geçirildi.Roma dönemine tarihlenen eserlerle ilgili Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220706/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-2-bin-712-eser-ele-gecirildi-1058361416.html
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060947728_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_d1b486088e0c55625855b8ddafc8e505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, tarih, tarihi eser
aydın, tarih, tarihi eser

Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi

04:04 08.09.2022 (güncellendi: 04:07 08.09.2022)
© DHAAydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Aydın'da jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde Roma dönemine tarihlenen ve aralarında büyük boyutlu kabartmaların da yer aldığı 85 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı aldı.
© DHAAydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
1/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
© DHAAydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
2/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
© DHAAydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
3/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
1/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
2/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
3/3
© DHA
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Eve düzenlenen operasyonda bahçe bölümünde büyük boyutları ve canlı figürleriyle dikkat çeken kabartmalar, bir heykel başı ve sütun parçalarının da bulunduğu 85 parça tarihi eser ele geçirildi.
Roma dönemine tarihlenen eserlerle ilgili Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği 2 bin 713 parça tarihi eseri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
TÜRKİYE
Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi
6 Temmuz, 00:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала