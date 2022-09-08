https://sputniknews.com.tr/20220908/aydinda-bir-ciftlik-evinde-buyuk-boyutlu-roma-kabartmalari-ele-gecirildi-1060948260.html

Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi

Aydın'da bir çiftlik evinde büyük boyutlu Roma kabartmaları ele geçirildi

Aydın'da jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T04:04+0300

2022-09-08T04:04+0300

2022-09-08T04:07+0300

türkiye

aydın

tarih

tarihi eser

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Aydın'ın Söke ilçesinde Roma dönemine tarihlenen ve aralarında büyük boyutlu kabartmaların da yer aldığı 85 parça tarihi eser ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı aldı.Eve düzenlenen operasyonda bahçe bölümünde büyük boyutları ve canlı figürleriyle dikkat çeken kabartmalar, bir heykel başı ve sütun parçalarının da bulunduğu 85 parça tarihi eser ele geçirildi.Roma dönemine tarihlenen eserlerle ilgili Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220706/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-2-bin-712-eser-ele-gecirildi-1058361416.html

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