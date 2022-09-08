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Araştırma: Türk halkının yüzde 72'si Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini 'doğru bir adım' olarak niteledi
Araştırma: Türk halkının yüzde 72'si Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini 'doğru bir adım' olarak niteledi
Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretinin 'doğru bir adım' olduğunu söyledi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:23+0300
2022-09-08T15:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cemevi
ziyaret
anket
araştırma
ankara
türkiye
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Areda Survey, Ağustos ayı Sosyometre araştırmasında Erdoğan’ın Cemevine ziyareti konusunda toplumun tutumunu masaya yatırdı. Araştırma bulgularına göre dört katılımcıdan yaklaşık üçü Cumhurbaşkanının ziyaretini olumlu olarak değerlendirdiği görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Ankara Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretinde Alevi Dedeleri ile bir araya geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, bu konu üzerine katılımcılara “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini nasıl karşıladınız?” sorusunu yönelterek, Türk halkının bu konu hakkındaki görüşlerini gözler önüne serdi.Araştırma sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cemevi ziyareti doğru bir adımdı diyenlerin oranı yüzde 72,2 iken yanlış bir adımdı diyenlerin oranın ise yüzde 27,8 olduğu ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220809/vakif-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-cemevi-ziyaretinin-ayrintilarini-anlatti-1059679629.html
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recep tayyip erdoğan, cemevi, ziyaret, anket, araştırma, ankara, türkiye
recep tayyip erdoğan, cemevi, ziyaret, anket, araştırma, ankara, türkiye

Araştırma: Türk halkının yüzde 72'si Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini 'doğru bir adım' olarak niteledi

15:23 08.09.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretinin 'doğru bir adım' olduğunu söyledi.
Areda Survey, Ağustos ayı Sosyometre araştırmasında Erdoğan’ın Cemevine ziyareti konusunda toplumun tutumunu masaya yatırdı. Araştırma bulgularına göre dört katılımcıdan yaklaşık üçü Cumhurbaşkanının ziyaretini olumlu olarak değerlendirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Ankara Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretinde Alevi Dedeleri ile bir araya geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, bu konu üzerine katılımcılara “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini nasıl karşıladınız?” sorusunu yönelterek, Türk halkının bu konu hakkındaki görüşlerini gözler önüne serdi.
Araştırma sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cemevi ziyareti doğru bir adımdı diyenlerin oranı yüzde 72,2 iken yanlış bir adımdı diyenlerin oranın ise yüzde 27,8 olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
TÜRKİYE
Vakıf başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretinin ayrıntılarını anlattı
9 Ağustos, 01:14
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