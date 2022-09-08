https://sputniknews.com.tr/20220908/arastirma-turk-halkinin-yuzde-72si-erdoganin-cemevi-ziyaretini-dogru-bir-adim-olarak-niteledi-1060967792.html

Araştırma: Türk halkının yüzde 72'si Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini 'doğru bir adım' olarak niteledi

Araştırma: Türk halkının yüzde 72'si Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini 'doğru bir adım' olarak niteledi

Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretinin 'doğru bir adım' olduğunu söyledi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T15:23+0300

2022-09-08T15:23+0300

2022-09-08T15:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cemevi

ziyaret

anket

araştırma

ankara

türkiye

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Areda Survey, Ağustos ayı Sosyometre araştırmasında Erdoğan’ın Cemevine ziyareti konusunda toplumun tutumunu masaya yatırdı. Araştırma bulgularına göre dört katılımcıdan yaklaşık üçü Cumhurbaşkanının ziyaretini olumlu olarak değerlendirdiği görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Ankara Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretinde Alevi Dedeleri ile bir araya geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, bu konu üzerine katılımcılara “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cemevi ziyaretini nasıl karşıladınız?” sorusunu yönelterek, Türk halkının bu konu hakkındaki görüşlerini gözler önüne serdi.Araştırma sonuçlarına göre, Erdoğan’ın Cemevi ziyareti doğru bir adımdı diyenlerin oranı yüzde 72,2 iken yanlış bir adımdı diyenlerin oranın ise yüzde 27,8 olduğu ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20220809/vakif-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-cemevi-ziyaretinin-ayrintilarini-anlatti-1059679629.html

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recep tayyip erdoğan, cemevi, ziyaret, anket, araştırma, ankara, türkiye