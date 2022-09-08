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https://sputniknews.com.tr/20220908/alanyada-orman-yangini-cikti-1060953505.html
Alanya'da orman yangını çıktı
Alanya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T10:28+0300
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türkiye
alanya
orman yangını
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Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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alanya, orman yangını
alanya, orman yangını

Alanya'da orman yangını çıktı

10:28 08.09.2022
© AAAlanya'da orman yangını çıktı
Alanya'da orman yangını çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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