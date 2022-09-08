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Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret: 'Kendisine karşı çıkarılan zorluklar var'
Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret: 'Kendisine karşı çıkarılan zorluklar var'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti. Akşener görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisine... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:15+0300
2022-09-08T14:15+0300
politika
meral akşener
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;'İlk başa yalıları koyduk'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/aksener-kilicdaroglunun-adayliga-dair-sozu-elbette-cok-saygideger-ama-hicbir-konusma-olmadi-1060881356.html
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meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu

Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret: 'Kendisine karşı çıkarılan zorluklar var'

14:15 08.09.2022
© AA / Özge Elif Kızıl Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA / Özge Elif Kızıl
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti. Akşener görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik."

'İlk başa yalıları koyduk'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.
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