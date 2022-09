https://sputniknews.com.tr/20220908/adalet-bakani-bozdag-ak-parti-ile-turkiye-yerinde-sayan-degil-kosan-bir-ulke-oldu-1060975278.html

Adalet Bakanı Bozdağ: AK Parti ile Türkiye yerinde sayan değil, koşan bir ülke oldu

Adalet Bakanı Bozdağ: AK Parti ile Türkiye yerinde sayan değil, koşan bir ülke oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti ile Türkiye'nin yerinde sayan değil, koşan bir ülke olduğunu söyledi. 08.09.2022

Bozdağ, beraberinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleriyle Kozan KaymakamIığını ziyaret etti, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile basına kapalı görüştü.Adana'ya ve Kozan'a her alanda olduğu gibi adliye hizmetleri alanında da önemli yatırımları yaptıklarını ifade eden Bozdağ, bir yandan Adana Adliyesi'ni bir yandan Adana Bölge İdare Mahkemesi'ni bir yandan diğer adli yatırımları kente kazandırarak, Adanalıların ve Kozanlıların daha iyi ortamlarda adalet hizmeti almalarına ve onlara adalet hizmeti sunulmasına zemin hazırladıklarını dile getirdi.İşlerinin millete her alanda eser kazandırarak, onların imkanlarını genişletmek ve her alanda onları mutlu etmek olduğunu aktaran Bozdağ, şöyle devam etti: "Bizden önce 57 hükümet var 79 yıl var. Bizim bu yaptıklarımızı onlar yapmak istediler de Kozanlılar 'hayır' mı dedi? Sağlıkta herkesi eşit hale getirdiler, sosyal güvenlikte kast sistemini kaldırdılar, herkese üniversite, özel, devlet hastanelerinin yolunu açtılar da Kozanlılar 'yapmayın, etmeyin, olmaz' mı dedi. Bunlar devletin görevi doğru ama görevin başında olanlar ehil olmaz, bu görevlerini layıkıyla yerine getirmezse uygun adımı marş, yerinde say misali terler, yorulur ama bir adım atılamaz. AK Parti ile Türkiye yerinde sayan değil, koşan bir ülke oldu."

