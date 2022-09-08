https://sputniknews.com.tr/20220908/abdnin-tennessee-eyaletinde-silahli-saldiri-en-az-1-yarali-1060947535.html
ABD'nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı: En az 1 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı: En az 1 yaralı
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az bir kişinin yaralandı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T03:57+0300
2022-09-08T03:57+0300
2022-09-08T04:39+0300
abd
dünya
saldırı
silahlı saldırı
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ABD’de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinde Memphis kentinde 19 ve siyah olduğu düşünülen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında açık mavi Infiniti araç kullandığı belirtilen adamın şu an da gri bir Toyot kullanıyor olabileceği belirtildi. Vatandaşlar için “silahlı ve tehlikeli!!!” başlığıyla yayımlanan uyarıda ise, “Mavi veya gümüş bir otomobil (muhtemelen ve Infiniti veya Nissan) kullanan ve birçok ateş etmeden sorumlu olan bir erkek Siyah için tetikte olun. Eylemlerini Facebook'ta kaydettiğine dair raporlar alıyoruz. Şu anda tam olarak nerede olduğuna dair bir bilgimiz yok. Nerede olduğuna dair herhangi herhangi bilginiz varsa, hemen 911'i arayın. Yeni bilgiler geldikçe sizi bilgilendireceğiz " denildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, kentte en az iki silahlı saldırı gerçekleşti.Memphis Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa lütfen evde kalın" paylaşımı yapıldı.
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abd, saldırı, silahlı saldırı
abd, saldırı, silahlı saldırı
ABD'nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı: En az 1 yaralı
03:57 08.09.2022 (güncellendi: 04:39 08.09.2022) Abone ol
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az bir kişinin yaralandı.
ABD’de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinde Memphis kentinde 19 ve siyah olduğu düşünülen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında açık mavi Infiniti araç kullandığı belirtilen adamın şu an da gri bir Toyot kullanıyor olabileceği belirtildi.
Vatandaşlar için “silahlı ve tehlikeli!!!” başlığıyla yayımlanan uyarıda ise, “Mavi veya gümüş bir otomobil (muhtemelen ve Infiniti veya Nissan) kullanan ve birçok ateş etmeden sorumlu olan bir erkek Siyah için tetikte olun. Eylemlerini Facebook'ta kaydettiğine dair raporlar alıyoruz. Şu anda tam olarak nerede olduğuna dair bir bilgimiz yok. Nerede olduğuna dair herhangi herhangi bilginiz varsa, hemen 911'i arayın. Yeni bilgiler geldikçe sizi bilgilendireceğiz " denildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kentte en az iki silahlı saldırı gerçekleşti.
Memphis Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa lütfen evde kalın" paylaşımı yapıldı.