https://sputniknews.com.tr/20220908/abd-disisleri-bakani-blinken-ukraynaya-destek-icin-kievde-1060963591.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Ukrayna'ya destek için' Kiev'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Ukrayna'ya destek için' Kiev'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 'Ukrayna'ya desteğini göstermek için' daha önce açıklanmamış bir ziyaret kapsamında Kiev'e ulaştığı bildirildi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T13:32+0300

2022-09-08T13:32+0300

2022-09-08T13:53+0300

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Kiev'e yaptığı sürpriz ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüştü.Blinken burada, ABD yönetiminin Ukrayna'ya ve aralarında NATO üyeleri ve bölgesel güvenlik ortaklarının da olduğu 18 ülkeye uzun vadeli yabancı askeri finansman desteği kapsamında 2.7 milyar dolar yardım sağlayacağını açıkladı.Ziyaretinde Blinken'e eşlik eden üst düzey bir ABD'li yetkili, "Bakan bu ziyareti gerçekleştirmeyi çok istedi çünkü bu Ukrayna için çok önemli bir an" dedi.Yardımı alacak ülkeler arasında, Moldova, Gürcistan, Estonya, Litvanya, Letonya ve Bosna Hersek de bulunuyor.Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre Blinken'in Kiev ziyaretinin sebepleri arasında, Ukrayna krizinin görüşüleceği bu ayki BM Genel Kurulu öncesinde doğrudan Ukraynalı liderlerle görüşmek istemesi yer alıyor.

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