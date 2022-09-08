https://sputniknews.com.tr/20220908/96-yasindaki-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-tibbi-gozetim-altinda-1060967078.html
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altında
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altında
Yaşı bir hayli ilerleyen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sağlık durumu nedeniyle ülkeyi bir kez daha alarm durumuna geçirdi. Doktorların, sağlığından endişe... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:59+0300
2022-09-08T14:59+0300
2022-09-08T15:39+0300
kraliçe 2. elizabeth
dünya
ingiltere
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İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth doktorların endişeleri nedeniyle tıbbi gözetim altına alındı. Buckingham Saray'ından yapılan açıklamaya göre 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'da, yaz aylarını geçirdiği Balmoral Kalesi'nde doktor kontrolünde tutuluyor.Oğlu veliaht Prens Charles ve torunu Prens William'ın da Kraliçe'nin yanına gitmek için yola çıktığı duyuruldu.Eşi Prens Philip'i Nisan 2021'de kaybeden Kraliçe, kendisi hayatını kaybedip oğlu Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını istediğini açıklamıştı.21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı 'Elizabeth Alexandra Mary Windsor.' Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth 'İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı' unvanına sahip oldu. Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, 'televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni' oldu. Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar toplam 16 İngiliz başbakanı gördü. Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı. 2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220602/ingiltere-tahtinin-ilk-platin-jubilesi-kralice-2-elizabethin-tahttaki-70-yili-kutlaniyor-1056921483.html
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere
kraliçe 2. elizabeth, ingiltere
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altında
14:59 08.09.2022 (güncellendi: 15:39 08.09.2022) Abone ol
Yaşı bir hayli ilerleyen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sağlık durumu nedeniyle ülkeyi bir kez daha alarm durumuna geçirdi. Doktorların, sağlığından endişe ettiği 96 yaşındaki Kraliçe yazlarını geçirdiği İskoçya'daki kalesinde tıbbi gözetim altında tutuluyor.
İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth doktorların endişeleri nedeniyle tıbbi gözetim altına alındı.
Buckingham Saray'ından yapılan açıklamaya göre 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'da, yaz aylarını geçirdiği Balmoral Kalesi'nde doktor kontrolünde tutuluyor.
Oğlu veliaht Prens Charles ve torunu Prens William'ın da Kraliçe'nin yanına gitmek için yola çıktığı duyuruldu.
Eşi Prens Philip'i Nisan 2021'de kaybeden Kraliçe, kendisi hayatını kaybedip oğlu Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını istediğini açıklamıştı.
21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı 'Elizabeth Alexandra Mary Windsor.'
Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth 'İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı' unvanına sahip oldu.
Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.
Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, 'televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni' oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar toplam 16 İngiliz başbakanı gördü.
Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.
2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.