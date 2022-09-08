https://sputniknews.com.tr/20220908/31-bin-yil-oncesine-ait-iskelet-tarihin-ilk-amputasyonuna-isik-tutuyor-1060942324.html

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T01:38+0300

2022-09-08T01:38+0300

2022-09-08T01:42+0300

yaşam

asya

güney asya

borneo adası

iskelet

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"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı' bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

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asya, güney asya, borneo adası, iskelet