https://sputniknews.com.tr/20220908/31-bin-yil-oncesine-ait-iskelet-tarihin-ilk-amputasyonuna-isik-tutuyor-1060942324.html
31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor
31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor
Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:38+0300
2022-09-08T01:38+0300
2022-09-08T01:42+0300
yaşam
asya
güney asya
borneo adası
iskelet
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"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı' bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.
asya
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asya, güney asya, borneo adası, iskelet
asya, güney asya, borneo adası, iskelet
31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor
01:38 08.09.2022 (güncellendi: 01:42 08.09.2022) Abone ol
Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu bildirildi.
"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.
Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı' bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.
Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının 'şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.
Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.