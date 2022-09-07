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https://sputniknews.com.tr/20220907/zonguldakta-basi-kopmus-cesedi-bulunan-kisinin-kardesi-adliyeye-sevk-edildi-1060927963.html
Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T20:50+0300
2022-09-07T21:00+0300
zonguldak
türkiye
cinayet
kardeş
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Zonguldak'ın Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi.İbrahim Keleş'in jandarmada karakolunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait fosseptik çukurunda yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Dün suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine ekiplerce yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, maktulün kardeşi İbrahim Keleş gözaltına alınmıştı.
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zonguldak, cinayet, kardeş
zonguldak, cinayet, kardeş

Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi

20:50 07.09.2022 (güncellendi: 21:00 07.09.2022)
© İHA / ONUR ALTINDAĞZonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA / ONUR ALTINDAĞ
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geçen yıl ormanlık alanda başı kopmuş cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün kardeşi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ın Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mustafa Keleş'in cesedinin bulunmasıyla ilgili maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemi altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi.
İbrahim Keleş'in jandarmada karakolunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Öte yandan, jandarma ekiplerince köyün girişleri kontrol altına alındı. Köydeki ormanlık alanda ve İbrahim Keleş'in evine ait fosseptik çukurunda yapılan incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim Keleş'in de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Dün suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine ekiplerce yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, maktulün kardeşi İbrahim Keleş gözaltına alınmıştı.
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