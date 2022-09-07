https://sputniknews.com.tr/20220907/yunanistan-turkiye-sinirindaki-celik-bariyeri-daha-da-uzatacak-1060894788.html
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri daha da uzatacak
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri daha da uzatacak
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde yasadışı göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T01:50+0300
2022-09-07T01:50+0300
2022-09-07T01:52+0300
dünya
vatandaş
takis theodorikakos
türkiye
meriç
yunanistan
yasadışı
yasadışı göçmenler
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044274051_299:0:3799:1969_1920x0_80_0_0_a5a66f0ee93e0ef64d8fb670d0f8cf52.jpg
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri 180 kilometreye çıkaracak.Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç'teki sınır bölgesini ziyareti sırasında, yasadışı göçmenlere karşı ülkesinin aldığı tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.Mevcut 40 kilometrelik çelik çiti, 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini vurguladı.Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında 23 Ağustos'ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç'teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554'ü Meriç'te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 yasadışı göçmen yakalandı.Atina, yasadışı göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
meriç
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044274051_736:0:3361:1969_1920x0_80_0_0_a5f64ec1f23e9670cfd19ced76cb2a53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vatandaş, takis theodorikakos, türkiye, meriç, yunanistan, yasadışı, yasadışı göçmenler, kiryakos miçotakis
vatandaş, takis theodorikakos, türkiye, meriç, yunanistan, yasadışı, yasadışı göçmenler, kiryakos miçotakis
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri daha da uzatacak
01:50 07.09.2022 (güncellendi: 01:52 07.09.2022) Abone ol
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos, Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde yasadışı göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitlere 140 kilometre daha ilave yapılacağını açıkladı.
Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik bariyeri 180 kilometreye çıkaracak.
Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç'teki sınır bölgesini ziyareti sırasında, yasadışı göçmenlere karşı ülkesinin aldığı tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.
Mevcut 40 kilometrelik çelik çiti, 180 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Theodorikakos, sınır bölgesindeki devriye ve gözetim önlemlerini sıkılaştırmak için 250 yeni sınır polisi görevlendireceklerini vurguladı.
Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında 23 Ağustos'ta toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, Meriç'teki bariyerin Türkiye sınırının tamamı boyunca uzatılması kararını almıştı.
Polis verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 3 bin 554'ü Meriç'te olmak üzere ülke genelinde toplam 7 bin 484 yasadışı göçmen yakalandı.
Atina, yasadışı göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.