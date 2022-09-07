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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/yunanistan-kamuda-yeni-enerji-tasarrufu-tedbirlerini-acikladi-klimalar-kisin-19-derecede-tutulacak-1060914454.html
Yunanistan kamuda yeni enerji tasarrufu tedbirlerini açıkladı: Klimalar kışın 19 derecede tutulacak
Yunanistan kamuda yeni enerji tasarrufu tedbirlerini açıkladı: Klimalar kışın 19 derecede tutulacak
Yunanistan, enerji tüketimini kamu kuruluşlarında yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:43+0300
2022-09-07T14:44+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
klima
enerji
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
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Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İçişleri Bakanı Makis Voridis, Maliye Bakan Vekili Thodoros Skilakakis ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, kamuda alınacak tedbirleri sıraladı.Buna göre, kamu kuruluşlarına ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.Tedbirlere uymayan kurumlar, ek bütçe imkanlarından faydalanamayacak. Yüzde 10 enerji tasarrufu hedefine ulaşamayan belediyeler, yılın ikinci yarısında enerji masrafları için devlet desteğinden yoksun bırakılacak. Enerji tasarrufunda yüzde 15 seviyesine ulaşan kurumlar, bir sonraki yılın bütçesinde mükafatlandırılacak.Tüm bu süreci denetleyecek, kurumları enerji tasarrufunda bilinçlendirecek özel birimler oluşturulacak.Hükümet, tasarruf tedbirlerini uygulamayan kurumlara yeni personel alımını durdurmaya yönelik tedbir planını ise değerlendirmeye alacak.Vatandaşların enerji tasarrufu yapması için de kampanya çalışmaları yapılacak.Yunanistan'da elektrik enerjisi yüzde 30 ila 40 oranında doğal gazdan üretiliyor.Ülkede, merkezi hükümete bağlı 212 bin kamu kuruluşu binasının toplam elektrik tüketimi 2020'de 4 bin 450 gigavat, 2021'de ise 5 bin 340 gigavat oldu.
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yunanistan, klima, enerji, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi
yunanistan, klima, enerji, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi

Yunanistan kamuda yeni enerji tasarrufu tedbirlerini açıkladı: Klimalar kışın 19 derecede tutulacak

14:43 07.09.2022 (güncellendi: 14:44 07.09.2022)
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli
Yunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan, enerji tüketimini kamu kuruluşlarında yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıkladı.
Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İçişleri Bakanı Makis Voridis, Maliye Bakan Vekili Thodoros Skilakakis ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, kamuda alınacak tedbirleri sıraladı.
Buna göre, kamu kuruluşlarına ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.
Tedbirlere uymayan kurumlar, ek bütçe imkanlarından faydalanamayacak. Yüzde 10 enerji tasarrufu hedefine ulaşamayan belediyeler, yılın ikinci yarısında enerji masrafları için devlet desteğinden yoksun bırakılacak. Enerji tasarrufunda yüzde 15 seviyesine ulaşan kurumlar, bir sonraki yılın bütçesinde mükafatlandırılacak.
Tüm bu süreci denetleyecek, kurumları enerji tasarrufunda bilinçlendirecek özel birimler oluşturulacak.
Hükümet, tasarruf tedbirlerini uygulamayan kurumlara yeni personel alımını durdurmaya yönelik tedbir planını ise değerlendirmeye alacak.
Vatandaşların enerji tasarrufu yapması için de kampanya çalışmaları yapılacak.
Yunanistan'da elektrik enerjisi yüzde 30 ila 40 oranında doğal gazdan üretiliyor.
Ülkede, merkezi hükümete bağlı 212 bin kamu kuruluşu binasının toplam elektrik tüketimi 2020'de 4 bin 450 gigavat, 2021'de ise 5 bin 340 gigavat oldu.
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