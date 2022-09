https://sputniknews.com.tr/20220907/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-osmanliyi-canlandirmaya-calisiyor-1060891292.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Osmanlı’yı canlandırmaya çalışıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye, Osmanlı’yı canlandırmaya çalışıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi 'tarihi tersine döndürmeye' ve Osmanlı imparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışmakla suçladı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:27+0300

2022-09-07T00:27+0300

2022-09-07T00:30+0300

dünya

nikos dendias

yunanistan

osmanlı

osmanlı devleti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060890562_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_6c446b54f084725a2dfe7aa0a1c840a6.jpg

Dendias, Atina’da bulunan Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamanın büyük kısmını Türkiye’ye ayırdı. Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelere dair verdiği bilgiden dolayı Colonna’ya teşekkür eden Yunan bakan, “Türk mevkidaşımıza ifade ettiğiniz, tansiyonun yükselmemesi ve retoriğin artmaması yönünde pozisyona tamamen katılıyorum. Ama üzülerek söylüyorum ki Türk yetkililer her gün Yunanistan’a, Yunan halkına, ülkemin yönetimine karşı çirkin açıklamalar yapıyor. Yunan adalarının Türk olarak gösterildiği haritalar ortaya çıkıyor. Türk tarafı bu adaların Yunan işgali altında olduğunu iddia ediyor. Sürekli ve en son bugün, sanırım siz henüz Türkiye’deyken, ansızın gece gelebilecekleri, yani bu adalara girebilecekleri yönünde açıklamalar yapılıyor. Ege adalarının karşısında Avrupa’nın en büyük amfibi filosu ve tam teşekküllü Türk ordusunun bulunduğunu anımsatmak isterim” dedi.Türk yetkililerin, Yunanistan’ın Türkiye’ye denk olmadığı ve muhatap olamayacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Dendias, “Türkiye Yunanistan’ı savaşla tehdit ediyor. Uluslararası hukuktan ve uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakkımızı kullanmamız durumunda bize karşı casus belli ilan edecekler” ifadesini kullandı.'Türkiye’yi, her gün Yunanistan’ın ulusal egemenliğini ihlal etmekle' suçlayan Dendias, “Bu yıl ulusal hava sahamız 6 bin 100 kere ihlal edildi, 157 kere Yunanistan toprakları üzerinde uçuş yapıldı, karasularımız 1000 kere ihlal edildi. Deneyimli bir diplomat olmanıza rağmen bir kez olsun dünya genelinde bu miktarda ihlalle karşılaştığınızı sanmıyorum” diye anlattı.'Kıbrıs’ı işgal etmekle, Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmamakla ve göçü araç olarak kullanmakla' suçlayan Dendias, “Türkiye zamanı tersine döndürmeye ve Osmanlı imparatorluğunu canlandırmaya çalışıyor. Türk tarafının eylem ve açıklamalarının kabul edilemez, duyulmamış ve kınanması gerektiğini açıkça söylüyoruz. Ama biz korkmuyoruz ve yılmıyoruz. Uzun tarihimizde, çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kaldık. Bu Neo Osmanlı saldırıları tamamen reddediyoruz” dedi.Dendias, ülkesinin her zaman uluslararası hukuka dayalı yapıcı bir diyalogdan yana olduğunu ve müttefiklerinden ve ortaklarından bariz olanı desteklemesini beklemekte olduğunu da sözlerine ekledi.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikos dendias, yunanistan, osmanlı, osmanlı devleti