https://sputniknews.com.tr/20220907/yumurta-icinden-yumurta-cikti-1060904738.html

Yumurta içinden yumurta çıktı

Yumurta içinden yumurta çıktı

Adıyaman’da büyüklüğü dikkat çeken yumurta kırılınca içinden başka bir yumurta çıktı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:06+0300

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yaşam

yumurta

adıyaman

kümes

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Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde Şeref Akın’ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı. Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisindeki büyük yumurtayı fark etti. Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.Şeref Akın’ın yeğeni Azra Akın, “Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220530/yumurta-icinden-yumurta-cikti-kumesten-aldigimda-bir-gariplik-oldugunu-anladim-1056802899.html

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