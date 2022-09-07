https://sputniknews.com.tr/20220907/yeni-sosyal-yardim-paketi-geliyor-1060909030.html

Yeni sosyal yardım paketi geliyor

Yeni sosyal yardım paketi geliyor

Enerjiden eğitime kadar alanlarda halen devam eden birçok sosyal yardım kaleminin hem kapsamının genişletileceği hem de yardım miktarlarının artırılacağı... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T12:32+0300

2022-09-07T12:32+0300

2022-09-07T12:32+0300

yaşam

yardım

sosyal yardım

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NTV'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün bir araya geldi. İki bakan, sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirip yeni dönemde uygulanacak sosyal yardım politikasını değerlendirdi.Enerji destekleri artacakDün yapılan toplantıyla sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı.Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak. Destek miktarı da yükselecek.Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Yardım miktarı da yükselecek.Çocuklu ailelere ilişkin destekler yenilenecekÇocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 4 milyon başvuru yapıldı, 1,6 milyon aileye hak sahipliği verildi. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.

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yardım, sosyal yardım