Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220907/washington-post-trumpin-evinde-nukleer-silah-belgeleri-bulundu-1060910867.html
Washington Post: Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu
Washington Post: Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan polis baskınında ele geçirilen evraklar arasında, yabancı bir hükümetin askeri savunma ve nükleer... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:05+0300
2022-09-07T13:09+0300
dünya
abd
abd
donald trump
nükleer
resmi belge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059630678_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_5caf3629eab0abcafa8cfb480494583a.jpg
ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz ay Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınında ele geçirilen evraklar arasında yabancı bir ülkenin askeri nükleer kabiliyetlerine ilişkin bir belge de yer aldı.Washington Post, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu ülkenin hangi ülke olduğuna ve ABD ile müttefik olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.Habere ilişkin görüşleri sorulan bir FBI sözcüsü açıklama yapmaktan çekinirken, Trump'ın temsilcilerinden de herhangi bir değerlendirme yapılmadı.FBI, 8 Ağustos'ta yaptığı oprerasyonda eski ABD Başkanı'nın evinde 11 binden fazla resmi belge ve fotoğraf ele geçirmişti.Washington Post'un haberine göre ele geçirilen belgelerin bir kısmı yalnızca gizli belge olmakla kalmayıp özel izinler gerektiren çok gizli ABD operasyonlarına ilişkin detayları da barındırıyor.Haberde söz konusu belgelerden bazılarının Biden yönetiminden bazı en üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bile inceleme yetkisine sahip olmadığı yüksek güvenlik izinleri gerektirdiği kaydedildi.ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın Ocak 2021'de ayrıldığı Beyaz Saray'dan resmi evrakları çıkarmak ve kendi konutunda saklamak suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.Geçtiğimiz pazartesi günü bir federal yargıç, söz konusu Trump'ın FBI operasyonunda ele geçirilen belgelerin incelenmesinin özel atanmış bir yetkili tarafından yürütülmesi yönündeki talebini kabul etmişti. Söz konusu talep, Adalet Bakanlığı'nın adli bir soruşturma yürütebilmesini engelleme amacı taşıdığı şeklinde değerlendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/yeni-detaylar-paylasildi-fbi-trumpin-evinde-11-binden-fazla-hukumet-belgesine-ulasti-1060750173.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059630678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6a0ae3016eca723b964d44ac9dd9e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, donald trump, nükleer, resmi belge
abd, abd, donald trump, nükleer, resmi belge

Washington Post: Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu

13:05 07.09.2022 (güncellendi: 13:09 07.09.2022)
© AFP 2022 / BRANDON BELLDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan polis baskınında ele geçirilen evraklar arasında, yabancı bir hükümetin askeri savunma ve nükleer donanımlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir belgenin de yer aldığı belirtildi.
ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz ay Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınında ele geçirilen evraklar arasında yabancı bir ülkenin askeri nükleer kabiliyetlerine ilişkin bir belge de yer aldı.
Washington Post, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu ülkenin hangi ülke olduğuna ve ABD ile müttefik olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.
Habere ilişkin görüşleri sorulan bir FBI sözcüsü açıklama yapmaktan çekinirken, Trump'ın temsilcilerinden de herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
FBI, 8 Ağustos'ta yaptığı oprerasyonda eski ABD Başkanı'nın evinde 11 binden fazla resmi belge ve fotoğraf ele geçirmişti.
Washington Post'un haberine göre ele geçirilen belgelerin bir kısmı yalnızca gizli belge olmakla kalmayıp özel izinler gerektiren çok gizli ABD operasyonlarına ilişkin detayları da barındırıyor.
Haberde söz konusu belgelerden bazılarının Biden yönetiminden bazı en üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bile inceleme yetkisine sahip olmadığı yüksek güvenlik izinleri gerektirdiği kaydedildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın Ocak 2021'de ayrıldığı Beyaz Saray'dan resmi evrakları çıkarmak ve kendi konutunda saklamak suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.
Geçtiğimiz pazartesi günü bir federal yargıç, söz konusu Trump'ın FBI operasyonunda ele geçirilen belgelerin incelenmesinin özel atanmış bir yetkili tarafından yürütülmesi yönündeki talebini kabul etmişti. Söz konusu talep, Adalet Bakanlığı'nın adli bir soruşturma yürütebilmesini engelleme amacı taşıdığı şeklinde değerlendirilmişti.
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
DÜNYA
Yeni detaylar paylaşıldı: FBI, Trump'ın evinde 11 binden fazla hükümet belgesine ulaştı
3 Eylül, 00:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала