https://sputniknews.com.tr/20220907/washington-post-trumpin-evinde-nukleer-silah-belgeleri-bulundu-1060910867.html

Washington Post: Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu

Washington Post: Trump'ın evinde nükleer silah belgeleri bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan polis baskınında ele geçirilen evraklar arasında, yabancı bir hükümetin askeri savunma ve nükleer... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T13:05+0300

2022-09-07T13:05+0300

2022-09-07T13:09+0300

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resmi belge

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ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz ay Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınında ele geçirilen evraklar arasında yabancı bir ülkenin askeri nükleer kabiliyetlerine ilişkin bir belge de yer aldı.Washington Post, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu ülkenin hangi ülke olduğuna ve ABD ile müttefik olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.Habere ilişkin görüşleri sorulan bir FBI sözcüsü açıklama yapmaktan çekinirken, Trump'ın temsilcilerinden de herhangi bir değerlendirme yapılmadı.FBI, 8 Ağustos'ta yaptığı oprerasyonda eski ABD Başkanı'nın evinde 11 binden fazla resmi belge ve fotoğraf ele geçirmişti.Washington Post'un haberine göre ele geçirilen belgelerin bir kısmı yalnızca gizli belge olmakla kalmayıp özel izinler gerektiren çok gizli ABD operasyonlarına ilişkin detayları da barındırıyor.Haberde söz konusu belgelerden bazılarının Biden yönetiminden bazı en üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bile inceleme yetkisine sahip olmadığı yüksek güvenlik izinleri gerektirdiği kaydedildi.ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın Ocak 2021'de ayrıldığı Beyaz Saray'dan resmi evrakları çıkarmak ve kendi konutunda saklamak suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.Geçtiğimiz pazartesi günü bir federal yargıç, söz konusu Trump'ın FBI operasyonunda ele geçirilen belgelerin incelenmesinin özel atanmış bir yetkili tarafından yürütülmesi yönündeki talebini kabul etmişti. Söz konusu talep, Adalet Bakanlığı'nın adli bir soruşturma yürütebilmesini engelleme amacı taşıdığı şeklinde değerlendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/yeni-detaylar-paylasildi-fbi-trumpin-evinde-11-binden-fazla-hukumet-belgesine-ulasti-1060750173.html

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