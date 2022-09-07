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Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
Ankara'da trafik levhasına çarpan SUV ikiye bölündü. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada biri çocuk iki kişi de yaralandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki SUV, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.Kazada araç ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.Çocuğun durumu ağırYaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220416/ust-gecidin-ayagina-carpan-otomobil-ikiye-bolundu-1055603598.html
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türkiye, otomobil, kaza
türkiye, otomobil, kaza

Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü

14:09 07.09.2022
© DHATrafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© DHA
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Ankara'da trafik levhasına çarpan SUV ikiye bölündü. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada biri çocuk iki kişi de yaralandı.
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki SUV, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.
Kazada araç ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çocuğun durumu ağır

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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