https://sputniknews.com.tr/20220907/trafik-levhasi-araci-ikiye-boldu-1-olu-1060913366.html
Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
Ankara'da trafik levhasına çarpan SUV ikiye bölündü. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada biri çocuk iki kişi de yaralandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:09+0300
2022-09-07T14:09+0300
2022-09-07T14:09+0300
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otomobil
kaza
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki SUV, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.Kazada araç ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.Çocuğun durumu ağırYaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220416/ust-gecidin-ayagina-carpan-otomobil-ikiye-bolundu-1055603598.html
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türkiye, otomobil, kaza
Trafik levhası aracı ikiye böldü: 1 ölü
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Ankara'da trafik levhasına çarpan SUV ikiye bölündü. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada biri çocuk iki kişi de yaralandı.
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Sincan yönünde giden A.A. yönetimindeki SUV, trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak su kanalına girdi.
Kazada araç ortadan ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan 1'i çocuk 2 yaralı ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.
Çocuğun durumu ağır
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.