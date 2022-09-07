Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
23:42 07.09.2022 (güncellendi: 00:53 08.09.2022)
© AATarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
© AA
İzmir'de 9 Eylül'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü. Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü https://t.co/RohbK5uLC5 pic.twitter.com/h0qhhsqN01— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2022
Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı:
"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı:
"Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."
Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 7, 2022
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz.
Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.
Tarkan ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun
İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun