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https://sputniknews.com.tr/20220907/tarim-ve-orman-bakanligi-mersindeki-orman-yangininda-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor-1060926849.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Mersin'deki orman yangınında kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Tarım ve Orman Bakanlığı: Mersin'deki orman yangınında kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, yangını kontrol altına alma... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T20:18+0300
2022-09-07T20:19+0300
orman yangını
türkiye
mersin
tarım ve orman bakanlığı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yangında son duruma dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:"Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07:13’te başlayan orman yangınına saat 07:20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları;11 Uçak29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç)138 Arazöz15 Dozer850 Personel ile devam etmektedir.Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir."
türkiye
mersin
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orman yangını, mersin, tarım ve orman bakanlığı
orman yangını, mersin, tarım ve orman bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı: Mersin'deki orman yangınında kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

20:18 07.09.2022 (güncellendi: 20:19 07.09.2022)
© İHAMersin yangın
Mersin yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA
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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, yangını kontrol altına alma çalışmalarının 11 Uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam ettiğini bildirdi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangında son duruma dair Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07:13’te başlayan orman yangınına saat 07:20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları;
11 Uçak
29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç)
138 Arazöz
15 Dozer
850 Personel ile devam etmektedir.
Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.
7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir.
Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir."
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