Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220907/suudi-arabistan-sartlari-yerine-getiren-turkiye-vatandaslarina-kapida-vize-verecek-1060905957.html
Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek
Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek
Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:35+0300
2022-09-07T11:35+0300
dünya
türkiye
suudi arabistan
vize
kapıda vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104045/83/1040458362_0:1:2840:1599_1920x0_80_0_0_83141357280ef270c8d03abda271b424.jpg
Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler. 49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.Gerekli koşullarSuudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor. Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak. Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 ABD doları olacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/istanbul-turist-rekoru-kirdi-ilk-5-sirada-almanya-rusya-abd-iran-ve-suudi-arabistan-yer-aliyor-1060509327.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104045/83/1040458362_354:0:2487:1600_1920x0_80_0_0_a5597a8bd2502e34646b56be1fdd9f58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suudi arabistan, vize, kapıda vize
türkiye, suudi arabistan, vize, kapıda vize

Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek

11:35 07.09.2022
© WikipediaSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor.
Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler.
49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.

Gerekli koşullar

Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.
Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak.
Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 ABD doları olacağı öğrenildi.
İstanbul - turist - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
EKONOMİ
İstanbul turist rekoru kırdı: İlk 5 sırada Almanya, Rusya, ABD, İran ve Suudi Arabistan yer alıyor
29 Ağustos, 09:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала