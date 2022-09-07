https://sputniknews.com.tr/20220907/suudi-arabistan-sartlari-yerine-getiren-turkiye-vatandaslarina-kapida-vize-verecek-1060905957.html
Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek
Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek
Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:35+0300
2022-09-07T11:35+0300
2022-09-07T11:35+0300
dünya
türkiye
suudi arabistan
vize
kapıda vize
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Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler. 49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.Gerekli koşullarSuudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor. Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak. Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 ABD doları olacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/istanbul-turist-rekoru-kirdi-ilk-5-sirada-almanya-rusya-abd-iran-ve-suudi-arabistan-yer-aliyor-1060509327.html
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türkiye, suudi arabistan, vize, kapıda vize
türkiye, suudi arabistan, vize, kapıda vize
Suudi Arabistan, şartları yerine getiren Türkiye vatandaşlarına 'kapıda vize' verecek
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Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor.
Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarının da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler.
49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek. Bu arada Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.
Gerekli koşullar
Suudi Arabistan turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, Amerikan - ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.
Ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak.
Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 ABD doları olacağı öğrenildi.