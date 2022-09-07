https://sputniknews.com.tr/20220907/siyasetci-gazeteci-balbay-baskin-secim-bekliyorum-1060918221.html

Gazeteci-yazar Balbay: Baskın seçim bekliyorum

Gazeteci-yazar Balbay: Baskın seçim bekliyorum

Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, baskın seçimin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Balbay, baskın seçim ihtimalinde siyasetçiler tarafından halka umut... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T15:46+0300

2022-09-07T15:46+0300

2022-09-07T16:19+0300

politika

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06.09.2022 Ankara Farkı Siyasetçi-Gazeteci Mustafa Balbay, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına gazeteci-yazar Mustafa Balbay konuk olarak katıldı. Balbay programda, Ankara siyasi kulislerinde konuşulanlara ve seçmenin nabzına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Muhalefeti hazırlıksız yakalama taktiği olabilir’Seçim havasına girildiğini ve bu süreçte ekonomide atılacak olumlu adımların seçmenin tercihlerini etkileyebileceğini ifade eden Balbay, şunları kaydetti:‘Kılıçdaroğlu aday belirleme gücünü elinde tutmak istiyor’Millet İttifakı’nın adaylık tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balbay, “Seçime ramak kala açıklamak daha avantajlı. Siyaset yapma biçimi çok vahşi hala Türkiye’de. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmaktan çok cumhurbaşkanı adayını belirleme gücünü elinde tutmak istiyor. Cumhurbaşkanı adayını belirleme gücü çok önemli. Benim gördüğüm; Kemal Bey’in bu gücü elinde tutma arzusu pek çok kişide aday kendisi olacak değerlendirmesini yapmasına sebep oluyor. Halbuki bence aday kendisi olacaktan çok, bunu biraz kazıdığımızda adayı ben belirleyeceğim diyor” diye konuştu.‘Halk, ekonomide köklü makas değişikliği istiyor’Muhalefetin köklü değişiklikler yapma ve bunu halka anlatma konusunda adımlar atması gerektiğini vurgulayan Balbay, şunları söyledi:‘Siyaset umut üretmiyor’Topluma umut verici şeyler anlatılabilecek bir süreç için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Balbay, “İnsanlar sandığa 3 duygu ile giderler; öfke, korku, umut. Bu 3 duygu da siyasetin belirleyicisidir. Umut üretmekte zorlanıyorlar. Bizim seçmenimiz ekonomik olumsuzluğa ‘Allah korusun beteri var’ duygusuyla bakarsa başka karar verir, ‘Bu artık dayanılmaz’ derse başka karar verir ve bütün bu duyguları yönetmek üzere de bir dizi algı, iletişim, her türlü yöntem de var. Ben burada Millet İttifakı’nın bütün bu ekonomik göstergelere bakıp ‘Bu sonuçtan bu iktidarın gidişi çıkar’ dediğini görüyorum. Ama bence bu muhalefeti tembelliğe itebilir. Şu anda güven vermekte biraz sorun var. Bu sadece muhalefetin suçu da değil, şu anda siyaset yapma mekanizmaları çok değişti, medyanın genel algısı değişti, pek çok parametresi var bunun. Topluma umut verici şeyler anlatabileceği bir süreç için biraz zamana ihtiyaç var. Örneğin Rusya’nın Türkiye’ye yönelik bir desteği, önümüzdeki dönem Türkiye’nin doğalgazda ciddi bir sorun yaşamaması… Bunlar hep iktidar tarafından topluma kolay anlatılıp siyasi sonuçları olabilecek şeyler” dedi.‘Kararsızlar kararlı’Seçmenin daha iyi bir yönetim ideali görmeden mevcudu terk etmeyeceğini savunan Balbay, şöyle devam etti:‘Meclis'te kullanılan sözcük sayısı 300’Siyasette kullanılan söylemlerin seçmeni etkilemekte büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Balbay, “Siyaset TBMM’de kullanılan sözcük sayısı 300. Siyaset 300 kelime ile yapılıyor. Siyaset çok uzun saptamalarla yapılacak bir şey değildir. DP ‘Yeter söz milletin’ dedi; içinde her şeyi ifade ediyordu. Demirel, ‘Büyük Türkiye’ dedi; insanlarda büyüyeceğiz duygusu vardı. Özal, ‘Çağ atlayacağız’ dedi. Bugün iktidar açısından bir tek ‘Durmak yok yola devam’ anlatmaz artık. Muhalefet açısından da ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ bir şey ifade etmez. ‘Bütçe halkın’ deseniz bile bir şeyler ifade eder. Sıraladığımız sloganların hepsi halka dokunan ifadelerdir. Ben böyle bir söylemi öne çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kilicdaroglu-oyle-ya-da-boyle-erken-secim-gorunuyor-1060850184.html

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