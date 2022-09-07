https://sputniknews.com.tr/20220907/sinan-ogan-cumhurbaskani-adayligini-sosyal-medyadan-duyurdu-turk-milliyetcilerinin-bagimsiz-adayi-1060909523.html
Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu: 'Türk milliyetçilerinin bağımsız adayı'
Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu: 'Türk milliyetçilerinin bağımsız adayı'
Eski MHP'li Sinan Oğan, Twitter profiline 'Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı' ibaresi ekleyerek adaylığını duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T12:37+0300
2022-09-07T12:37+0300
2022-09-07T12:42+0300
sinan oğan
politika
cumhurbaşkanlığı
aday
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Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan adaylığını ilan etmesinin ardından bir isim daha adaylığını duyurdu.Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili resmen harekete geçti. Oğan, sosyal medya hesabına 'Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini ekledi.'Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum'Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20220616/sinan-ogan-yeni-bir-ittifak-kuruluyor-15-parti-birlesecek-1057527448.html
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sinan oğan, cumhurbaşkanlığı, aday
sinan oğan, cumhurbaşkanlığı, aday
Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu: 'Türk milliyetçilerinin bağımsız adayı'
12:37 07.09.2022 (güncellendi: 12:42 07.09.2022) Abone ol
Eski MHP'li Sinan Oğan, Twitter profiline 'Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı' ibaresi ekleyerek adaylığını duyurdu.
Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan adaylığını ilan etmesinin ardından bir isim daha adaylığını duyurdu.
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili resmen harekete geçti. Oğan, sosyal medya hesabına 'Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı' ibaresini ekledi.
'Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum'
Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."