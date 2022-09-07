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Rusya ve İran her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan yapabilecek
Rusya ve İran her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan yapabilecek
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Peyman Pak, Rusya ve İran’ın her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan yapabileceğini belirtti ve bunu... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T19:10+0300
2022-09-07T19:29+0300
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve Ticareti Geliştirme Kurumu başkanı Ali Rıza Peyman Pak, Sputnik’e demecinde İran ve Rusya’ya bankacılık işlemlerini SWIFT’i atlayarak yapmasını sağlayacak mekanizma hakkında bilgi verdi.Rus ve İranlı bankların arasındaki aracılık hesaplarının iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Peyman Pak, “Bu hesaplar nasıl çalışacak, İranlı ihracatçı ürünleri teslim ediyor, Rus ithalatçı ise ödemeyi Sberbank veya diğer bankalardaki bir aracılık hesabı vasıtasıyla SWIFT'e bağlı olmadan yapıyor. Bu hesap aracılığıyla döviz cinsinden paralar alıcıya ulaşacak” diye konuştu.İranlı bankalar Melli ve Pasargad’ın Sberbank'ta bu tür hesaplar açtıklarına ve yakında diğer bankaların da katılacaklarına dikkat çeken Peyman Pak, ayrıca Rusya tarafında da birkaç büyük bankanın bu konuya ilgi gösterdiği bilgisini verdi.Peyman Pak, “Şu anda nihai müzakereler devam ediyor, ilgili anlaşma yakında imzalanacak, ardından Rus finans kurumlarının resmi isimlerini açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
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swift, iran, rusya
swift, iran, rusya

Rusya ve İran her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan yapabilecek

19:10 07.09.2022 (güncellendi: 19:29 07.09.2022)
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Twitter
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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Peyman Pak, Rusya ve İran’ın her türlü bankacılık işlemini SWIFT olmadan yapabileceğini belirtti ve bunu sağlayacak mekanizma konusunda bilgi verdi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve Ticareti Geliştirme Kurumu başkanı Ali Rıza Peyman Pak, Sputnik’e demecinde İran ve Rusya’ya bankacılık işlemlerini SWIFT’i atlayarak yapmasını sağlayacak mekanizma hakkında bilgi verdi.
Rus ve İranlı bankların arasındaki aracılık hesaplarının iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Peyman Pak, “Bu hesaplar nasıl çalışacak, İranlı ihracatçı ürünleri teslim ediyor, Rus ithalatçı ise ödemeyi Sberbank veya diğer bankalardaki bir aracılık hesabı vasıtasıyla SWIFT'e bağlı olmadan yapıyor. Bu hesap aracılığıyla döviz cinsinden paralar alıcıya ulaşacak” diye konuştu.
İranlı bankalar Melli ve Pasargad’ın Sberbank'ta bu tür hesaplar açtıklarına ve yakında diğer bankaların da katılacaklarına dikkat çeken Peyman Pak, ayrıca Rusya tarafında da birkaç büyük bankanın bu konuya ilgi gösterdiği bilgisini verdi.
Peyman Pak, “Şu anda nihai müzakereler devam ediyor, ilgili anlaşma yakında imzalanacak, ardından Rus finans kurumlarının resmi isimlerini açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
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