https://sputniknews.com.tr/20220907/rusya-ukrayna-gucleri-son-24-saatte-220den-fazla-kayip-verdi---1060914035.html

Rusya: Ukrayna güçleri, son 24 saatte 220'den fazla kayıp verdi

Rusya: Ukrayna güçleri, son 24 saatte 220'den fazla kayıp verdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 150'den fazla askerini, Harkov'da yaklaşık 40... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T14:29+0300

2022-09-07T14:29+0300

2022-09-07T14:30+0300

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

ukrayna krizi

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Konaşenkov, Rus güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 150'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 4 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracının imha edildiğini bildirdi. Harkov Bölgesi'nin bazı bölgelerinde 113. bölge savunma tugayına ait mevzilerin vurulduğunu aktaran Konaşenkov, yaklaşık 40 askerin öldürüldüğünü, 80'den fazla askerin de yaralandığını kaydetti. Harkov'da aşırı sağcı Kraken örgütüne yönelik operasyondan bahseden Konaşenkov, yaklaşık 30 aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temsilcileri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğini anlatan Konaşenkov, trafo merkezine isabet eden havan mermisi nedeniyle Energodar kentinin elektriksiz kaldığını söyledi. Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi.

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