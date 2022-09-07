Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/rusya-ukrayna-gucleri-son-24-saatte-220den-fazla-kayip-verdi---1060914035.html
Rusya: Ukrayna güçleri, son 24 saatte 220'den fazla kayıp verdi
Rusya: Ukrayna güçleri, son 24 saatte 220'den fazla kayıp verdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 150'den fazla askerini, Harkov'da yaklaşık 40... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:29+0300
2022-09-07T14:30+0300
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054194362_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_c79b38cd8b963414941c392cdfc5169a.jpg
Konaşenkov, Rus güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 150'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 4 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracının imha edildiğini bildirdi. Harkov Bölgesi'nin bazı bölgelerinde 113. bölge savunma tugayına ait mevzilerin vurulduğunu aktaran Konaşenkov, yaklaşık 40 askerin öldürüldüğünü, 80'den fazla askerin de yaralandığını kaydetti. Harkov'da aşırı sağcı Kraken örgütüne yönelik operasyondan bahseden Konaşenkov, yaklaşık 30 aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temsilcileri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğini anlatan Konaşenkov, trafo merkezine isabet eden havan mermisi nedeniyle Energodar kentinin elektriksiz kaldığını söyledi. Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054194362_72:0:1512:1080_1920x0_80_0_0_be0c42c988a9afc5b153557400127d0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna güçleri, son 24 saatte 220'den fazla kayıp verdi

14:29 07.09.2022 (güncellendi: 14:30 07.09.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 150'den fazla askerini, Harkov'da yaklaşık 40 askerini yitirdiğini, aşırı sağcı Kraken örgütüne üye 30 aşırı milliyetçinin öldürüldüğünü belirtti.
Konaşenkov, Rus güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düzenlediği operasyonda 150'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, 4 tank, 6 zırhlı piyade aracı, 5 muhtelif zırhlı araç ile büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.
Harkov Bölgesi'nin bazı bölgelerinde 113. bölge savunma tugayına ait mevzilerin vurulduğunu aktaran Konaşenkov, yaklaşık 40 askerin öldürüldüğünü, 80'den fazla askerin de yaralandığını kaydetti. Harkov'da aşırı sağcı Kraken örgütüne yönelik operasyondan bahseden Konaşenkov, yaklaşık 30 aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) temsilcileri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin endüstriyel felaket tehdidi oluşturmak için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğini anlatan Konaşenkov, trafo merkezine isabet eden havan mermisi nedeniyle Energodar kentinin elektriksiz kaldığını söyledi.
Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunun altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала