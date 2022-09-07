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https://sputniknews.com.tr/20220907/roscosmos-ay-misyonunun-2023te-baslayabilecegini-duyurdu-1060926010.html
Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Ay programının bir parçası olan Luna-25 gezegenlerarası istasyonun, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorunlar giderdikten... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T19:11+0300
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uzay
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Roscosmos’un açıklamasında, “Bu etkinliklerin başarıyla yerine getirilmesi, Luna-Glob uzay aracının fırlatılmasını 2023 temmuz-ağustos döneminde mümkün kılacak” ifadesine yer verildi.Bu, neredeyse 50 yıllık aradan sonra Rusya’nın Ay’a ilk misyonu olacak.Araç, bu yılın mayıs-eylül döneminde de fırlatılabilirdi, lakin açıklamaya göre, Roscosmos’a bağlı olmayan bir şirketin ürettiği cihazlarda çıkan teknik zorluklar bunun imkansız hale getirdi. Temel sorun olarak, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorun gösterildi.Sorunu gidermek için gereken çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.
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roscosmos, rusya, uzay, ay
roscosmos, rusya, uzay, ay

Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu

19:11 07.09.2022
© Roscosmos / Multimedya arşivine gidinProton-M taşıyıcı roketinin Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması.
Proton-M taşıyıcı roketinin Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılması. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Ay programının bir parçası olan Luna-25 gezegenlerarası istasyonun, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorunlar giderdikten sonra 2023 temmuz-ağustos aylarında fırlatılabileceğini duyurdu.
Roscosmos’un açıklamasında, “Bu etkinliklerin başarıyla yerine getirilmesi, Luna-Glob uzay aracının fırlatılmasını 2023 temmuz-ağustos döneminde mümkün kılacak” ifadesine yer verildi.

Bu, neredeyse 50 yıllık aradan sonra Rusya’nın Ay’a ilk misyonu olacak.
Araç, bu yılın mayıs-eylül döneminde de fırlatılabilirdi, lakin açıklamaya göre, Roscosmos’a bağlı olmayan bir şirketin ürettiği cihazlarda çıkan teknik zorluklar bunun imkansız hale getirdi. Temel sorun olarak, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorun gösterildi.
Sorunu gidermek için gereken çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.
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