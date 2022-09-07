https://sputniknews.com.tr/20220907/roscosmos-ay-misyonunun-2023te-baslayabilecegini-duyurdu-1060926010.html

Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu

Roscosmos, Ay misyonunun 2023’te başlayabileceğini duyurdu

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Ay programının bir parçası olan Luna-25 gezegenlerarası istasyonun, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorunlar giderdikten... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T19:11+0300

2022-09-07T19:11+0300

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Roscosmos’un açıklamasında, “Bu etkinliklerin başarıyla yerine getirilmesi, Luna-Glob uzay aracının fırlatılmasını 2023 temmuz-ağustos döneminde mümkün kılacak” ifadesine yer verildi.Bu, neredeyse 50 yıllık aradan sonra Rusya’nın Ay’a ilk misyonu olacak.Araç, bu yılın mayıs-eylül döneminde de fırlatılabilirdi, lakin açıklamaya göre, Roscosmos’a bağlı olmayan bir şirketin ürettiği cihazlarda çıkan teknik zorluklar bunun imkansız hale getirdi. Temel sorun olarak, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorun gösterildi.Sorunu gidermek için gereken çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

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