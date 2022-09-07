Putin ve Şi, haftaya Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov, gazetecilere verdiği demeçte, "10 günden daha kısa bir süre sonra Semerkant'taki ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerimizin yeni görüşmesi gerçekleşecek, biz buna aktif şekilde hazırlanıyoruz" dedi.



Bu yılki ŞİÖ Zirvesi'nin çok ilgi çekici olacağını kaydeden Denisov, zira bunun pandemiden sonraki ilk tam teşekküllü zirve olacağının altını çizdi.