https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-ve-si-haftaya-ozbekistandaki-sio-zirvesinde-ikili-gorusme-yapacak-1060919184.html
Putin ve Şi, haftaya Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak
Putin ve Şi, haftaya Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T16:03+0300
2022-09-07T16:03+0300
2022-09-07T16:03+0300
vladimir putin
şi cinping
dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov, gazetecilere verdiği demeçte, "10 günden daha kısa bir süre sonra Semerkant'taki ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerimizin yeni görüşmesi gerçekleşecek, biz buna aktif şekilde hazırlanıyoruz" dedi.Bu yılki ŞİÖ Zirvesi'nin çok ilgi çekici olacağını kaydeden Denisov, zira bunun pandemiden sonraki ilk tam teşekküllü zirve olacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220729/kremlin-bidena-atesle-oynamasini-soyleyen-siyi-destekliyoruz-1059274543.html
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vladimir putin, şi cinping, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin, şi cinping, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
Putin ve Şi, haftaya Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşme yapacağı belirtildi.
Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov, gazetecilere verdiği demeçte, "10 günden daha kısa bir süre sonra Semerkant'taki ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerimizin yeni görüşmesi gerçekleşecek, biz buna aktif şekilde hazırlanıyoruz" dedi.
Bu yılki ŞİÖ Zirvesi'nin çok ilgi çekici olacağını kaydeden Denisov, zira bunun pandemiden sonraki ilk tam teşekküllü zirve olacağının altını çizdi.