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Polonya: Rusya'yla olası savaşa hazırlanmaya başladık
Polonya: Rusya'yla olası savaşa hazırlanmaya başladık
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Marcin Ociepa, önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya'yla savaş riskinin çok yüksek olduğunu ve bu savaşa hazırlık için orduda reform... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T18:41+0300
2022-09-07T18:41+0300
dünya
polonya
rusya
savaş
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Polonya basınınakonuşan Ociepa, "3 ila 10 yıllık dönemde Rusya'yla savaş konusunda ciddi bir risk var. Polonya ordusunu azami düzeyde yeniden silahlandırmak için bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.Polonya Savunma Bakanlığı'nın tarihindeki en 'hırslı' silahlanma programını uygulamaya koyduğunu anlatan Ociepa, tank, kendinden tahrikli obüsler, çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'lar almak istediklerini kaydetti.Ociepa, Polonya ordusundaki asker sayısının 10 yıl içinde 300 bine kadar yükseltileceğinin de altını çizdi.Ociepa, gelecek yıla ait 'rekor düzeyde şişirilmiş' savunma bütçesine rağmen, tüm planları hayata geçirmek için hala daha yeterli kamu fonuna sahip olmayacaklarını ekledi.
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polonya, rusya, savaş, ordu
polonya, rusya, savaş, ordu

Polonya: Rusya'yla olası savaşa hazırlanmaya başladık

18:41 07.09.2022
© AP PhotoPolonya ordusu - NATO
Polonya ordusu - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AP Photo
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Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Marcin Ociepa, önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya'yla savaş riskinin çok yüksek olduğunu ve bu savaşa hazırlık için orduda reform yapmaya başladıklarını açıkladı.
Polonya basınınakonuşan Ociepa, "3 ila 10 yıllık dönemde Rusya'yla savaş konusunda ciddi bir risk var. Polonya ordusunu azami düzeyde yeniden silahlandırmak için bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı'nın tarihindeki en 'hırslı' silahlanma programını uygulamaya koyduğunu anlatan Ociepa, tank, kendinden tahrikli obüsler, çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'lar almak istediklerini kaydetti.

Ociepa, Polonya ordusundaki asker sayısının 10 yıl içinde 300 bine kadar yükseltileceğinin de altını çizdi.

Ociepa, gelecek yıla ait 'rekor düzeyde şişirilmiş' savunma bütçesine rağmen, tüm planları hayata geçirmek için hala daha yeterli kamu fonuna sahip olmayacaklarını ekledi.
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