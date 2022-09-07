https://sputniknews.com.tr/20220907/polonya-rusyayla-olasi-savasa-hazirlanmaya-basladik-1060925618.html

Polonya: Rusya'yla olası savaşa hazırlanmaya başladık

Polonya: Rusya'yla olası savaşa hazırlanmaya başladık

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Marcin Ociepa, önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya'yla savaş riskinin çok yüksek olduğunu ve bu savaşa hazırlık için orduda reform... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T18:41+0300

2022-09-07T18:41+0300

2022-09-07T18:41+0300

dünya

polonya

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savaş

ordu

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Polonya basınınakonuşan Ociepa, "3 ila 10 yıllık dönemde Rusya'yla savaş konusunda ciddi bir risk var. Polonya ordusunu azami düzeyde yeniden silahlandırmak için bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.Polonya Savunma Bakanlığı'nın tarihindeki en 'hırslı' silahlanma programını uygulamaya koyduğunu anlatan Ociepa, tank, kendinden tahrikli obüsler, çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'lar almak istediklerini kaydetti.Ociepa, Polonya ordusundaki asker sayısının 10 yıl içinde 300 bine kadar yükseltileceğinin de altını çizdi.Ociepa, gelecek yıla ait 'rekor düzeyde şişirilmiş' savunma bütçesine rağmen, tüm planları hayata geçirmek için hala daha yeterli kamu fonuna sahip olmayacaklarını ekledi.

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polonya, rusya, savaş, ordu