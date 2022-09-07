https://sputniknews.com.tr/20220907/peskovdan-financial-timesin-rus-is-dunyasi-haberine-tepki-zirva-1060925923.html

Peskov'dan Financial Times'ın 'Rus iş dünyası' haberine tepki: Zırva

Peskov'dan Financial Times'ın 'Rus iş dünyası' haberine tepki: Zırva

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Financial Times'ta (FT) yer alan ve Kremlin'in Rusya'dan ayrılan iş insanlarını arayarak dönmelerini rica ettiği yönündeki... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T19:00+0300

2022-09-07T19:00+0300

2022-09-07T19:00+0300

dünya

rusya

kremlin

the financial times (ft)

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FT, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra yaptırıma maruz kalan yurtdışındaki Rus iş insanlarının ülkeye dönmeleri için Kremlin'den düzenli olarak telefon aldıklarını öne sürmüştü.Gazetecilerin FT'nin haberiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu, yeni bir zırva. Birçok kişi yurtdışından burayı arıyor, gerçek olan bu" dedi.Peskov, FT muhabirlerinin doğrudan iş insanlarını arayıp sormalarının daha iyi olacağını ekledi.

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rusya, kremlin, the financial times (ft)