https://sputniknews.com.tr/20220907/peskovdan-financial-timesin-rus-is-dunyasi-haberine-tepki-zirva-1060925923.html
Peskov'dan Financial Times'ın 'Rus iş dünyası' haberine tepki: Zırva
Peskov'dan Financial Times'ın 'Rus iş dünyası' haberine tepki: Zırva
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Financial Times'ta (FT) yer alan ve Kremlin'in Rusya'dan ayrılan iş insanlarını arayarak dönmelerini rica ettiği yönündeki... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T19:00+0300
2022-09-07T19:00+0300
2022-09-07T19:00+0300
dünya
rusya
kremlin
the financial times (ft)
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FT, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra yaptırıma maruz kalan yurtdışındaki Rus iş insanlarının ülkeye dönmeleri için Kremlin'den düzenli olarak telefon aldıklarını öne sürmüştü.Gazetecilerin FT'nin haberiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu, yeni bir zırva. Birçok kişi yurtdışından burayı arıyor, gerçek olan bu" dedi.Peskov, FT muhabirlerinin doğrudan iş insanlarını arayıp sormalarının daha iyi olacağını ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kremlin, the financial times (ft)
rusya, kremlin, the financial times (ft)
Peskov'dan Financial Times'ın 'Rus iş dünyası' haberine tepki: Zırva
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Financial Times'ta (FT) yer alan ve Kremlin'in Rusya'dan ayrılan iş insanlarını arayarak dönmelerini rica ettiği yönündeki iddiayı yalanladı.
FT, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra yaptırıma maruz kalan yurtdışındaki Rus iş insanlarının ülkeye dönmeleri için Kremlin'den düzenli olarak telefon aldıklarını öne sürmüştü.
Gazetecilerin FT'nin haberiyle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu, yeni bir zırva. Birçok kişi yurtdışından burayı arıyor, gerçek olan bu" dedi.
Peskov, FT muhabirlerinin doğrudan iş insanlarını arayıp sormalarının daha iyi olacağını ekledi.