https://sputniknews.com.tr/20220907/palali-sabrinin-kurdugu-suc-orgutu-uyeleri-hakim-karsisina-cikti-isletmemiz-batakhane-degil-1060935911.html

'Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütü üyeleri hakim karşısına çıktı: 'İşletmemiz batakhane değil'

'Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütü üyeleri hakim karşısına çıktı: 'İşletmemiz batakhane değil'

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ‘Palalı Sabri’ olarak tanınan Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüyle, yabancı uyruklu kadınları gece... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T23:22+0300

2022-09-07T23:22+0300

2022-09-07T23:23+0300

sabri çelebi

fuhuş

iddianame

türkiye

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Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran 'Palalı Sabri’nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davanın İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, firari sanık Sabri Çelebi hazır bulunmazken bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile bir mağdur bir kadın hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. 'İki kız çocuğum var, fuhuşla itham edilmek onları da yaralıyor'Duruşmada savunması sorulan Sabri Çelebi’nin ağabeyi tutuklu sanık Hüseyin Çelebi ara sıra gece kulübüne gittiğini söyleyerek “Ben illegal hiçbir faaliyet içerisinde bulunmadım. Silah taşıma gibi bir gereksinimim hiç olmadı hakkımdaki iddia ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ben yüksek lisans öğrencisiyim iki kız çocuğum var. Fuhuşla itham edilmek onları da yaralıyor. Ben o saatlerde ya evimde uyuyorum ya da vazifemin başındayım. Kardeşlerim olan sanıkların zaten bana talimat verme gibi bir durumları olamaz devlet memuruyum" dedi. Mahkeme başkanının “Sabri neden yurtdışında şu an?” sorusuna ise sanık Hüseyin Çelebi "Onun orada iş yeri var" şeklinde cevap verdi. 'Üzerime atılan iftiralar çok ağır'Tutuklu sanıklardan Mehmet Emin Çelebi ise "Ben soruşturmanın başladığı tarihte zaten cezaevindeydim. 3 Temmuz 2020'de tahliye oldum ama bu soruşturma başlamıştı. Üzerime atılan iftiralar çok ağır. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben şirket bünyesindeki bir gece kulübünde işletmeci olarak çalışıyorum. Cezaevinden çıktığımdan beri gece kulübünün faal olduğu her gün orada çalıştım. Diğer işletmeler de bize aittir. Doğrudan sorumluluğum altında olmamakla birlikte zaman zaman diğer işletmelerdeki toplantılara da katılıyorum. Sabriye ‘palalı’ demelerinin nedeni, Gezi Parkı olayları sırasında ‘palalı’ diye isim taktılar öyle kaldı” dedi. 'İşletmemiz bir batakhane değil kaliteli bir mekandır iftira attılar'Gece kulübünde komi ve garson hizmeti olduğunu ancak konsomatris hizmeti olmadığını söyleyen sanık Çelebi “İşletmemiz gece 12 gibi açılır müşteriler masalarına geçer. Gecenin ortalarında 15 dakika sahne şovu sergilenir, erkek kadın karışıktır bu şovda. Türk çalışmamasının nedeni, mekanda müşterilerimiz bu durumdan rahatsız oldu. Çalışan kadınların bir kısmı yabancı uyrukluydu bunların pasaportuna el konulması söz konusu değildir. Fuhuş iddiası da doğru değildir. Bununla yargılanmak çok ağır. Bize bu iftirayı attılar. Bizi boy boy fuhuşla itham ettiler televizyonlarda. Biz böyle insanlar değiliz" şeklinde savunma yaptı. Mağdur ifade değiştirdi Duruşmada beyanı sorulan mağdur kadınlardan Ahlam Oudra ise sanıkları tanımadığını ve fuhuşa zorlanmadığını söyledi. Mağdur mahkemede herhangi bir şikayeti olmadığını da dile getirdi. Mahkeme başkanı mağdura daha önce verdiği ifadede, fuhuşa zorlandığı ve darp edildiği şeklinde beyanları olduğunu hatırlattı. Mağdur kadın ise böyle bir şey söylemediğini iddia etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Müslüm Çelebi ile Sabri Çelebi hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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sabri çelebi, fuhuş, iddianame