https://sputniknews.com.tr/20220907/pakistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-olenlerin-sayisi-1355e-cikti-1060937255.html

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355'e çıktı

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355'e çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1355 oldu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T23:54+0300

2022-09-07T23:54+0300

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pakistan

muson

ölü

sel

yağmur

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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 481'i çocuk, 273'ü kadın 1355 kişi öldü, 12 bin 722 kişi yaralandı.Yağışlar sebebiyle 1 milyon 712 bin 514 ev hasar gördü, bunların 564 bin 831'i tamamen yıkıldı.Toplamda 6 bin 579 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 753 bin 187 çiftlik hayvanı telef oldu.Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

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pakistan, muson, ölü, sel, yağmur