https://sputniknews.com.tr/20220907/ogretmenlere-ogretim-yilina-hazirlik-odemesi-yapilacak-1060914351.html

Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T14:42+0300

2022-09-07T14:42+0300

2022-09-07T14:42+0300

ekonomi

öğretmen

milli eğitim bakanlığı

ödeme

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Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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öğretmen, milli eğitim bakanlığı, ödeme