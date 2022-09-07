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https://sputniknews.com.tr/20220907/ogretmenlere-ogretim-yilina-hazirlik-odemesi-yapilacak-1060914351.html
Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T14:42+0300
2022-09-07T14:42+0300
ekonomi
öğretmen
milli eğitim bakanlığı
ödeme
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Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/bakan-koca-ek-odeme-almayan-hekim-veya-saglik-calisani-personel-kalmayacak-1060479832.html
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öğretmen, milli eğitim bakanlığı, ödeme
öğretmen, milli eğitim bakanlığı, ödeme

Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

14:42 07.09.2022
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak belirlendiği, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.
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