https://sputniknews.com.tr/20220907/motorine-bir-zam-daha-geldi-1060907176.html

Motorine bir zam daha geldi

Motorine bir zam daha geldi

Motorinin litre fiyatına 77 kuruş zam geldi. Zam, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:46+0300

2022-09-07T11:46+0300

2022-09-07T11:46+0300

ekonomi

motorin

zam

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Dün benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zammın ardından motorinde bir fiyat artışı daha yaşandı.NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama satış fiyatı 25.99 lira, Ankara'da 26.1 lira, İzmir'de ise 26.14 lira oldu.Dün de benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti.

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motorin, zam