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https://sputniknews.com.tr/20220907/motorine-bir-zam-daha-geldi-1060907176.html
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Motorinin litre fiyatına 77 kuruş zam geldi. Zam, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:46+0300
2022-09-07T11:46+0300
ekonomi
motorin
zam
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Dün benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zammın ardından motorinde bir fiyat artışı daha yaşandı.NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama satış fiyatı 25.99 lira, Ankara'da 26.1 lira, İzmir'de ise 26.14 lira oldu.Dün de benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti.
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motorin, zam
motorin, zam

Motorine bir zam daha geldi

11:46 07.09.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Motorinin litre fiyatına 77 kuruş zam geldi. Zam, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı
Dün benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zammın ardından motorinde bir fiyat artışı daha yaşandı.
NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama satış fiyatı 25.99 lira, Ankara'da 26.1 lira, İzmir'de ise 26.14 lira oldu.
Dün de benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti.
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