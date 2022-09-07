https://sputniknews.com.tr/20220907/moskova-bruksele-yonelik-yaptirimlarini-ab-askeri-yonetimini-de-kapsayacak-sekilde-genisletti-1060917362.html

Moskova, Brüksel'e yönelik yaptırımlarını AB askeri yönetimini de kapsayacak şekilde genişletti

Moskova, Brüksel'e yönelik yaptırımlarını AB askeri yönetimini de kapsayacak şekilde genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Brüksel'e yönelik yaptırımları AB askeri yönetimini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T15:21+0300

2022-09-07T15:21+0300

2022-09-07T15:21+0300

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Moskova’nın Brüksel'e yönelik yaptırımları AB askeri yönetimini ve Kiev’e askeri ürünlerin tedariki ile ilgili diğer isimleri de kapsayacak şekilde genişlettiği belirtildi.Açıklamada, “Rus özel ve tüzel kişilere yönelik sıradaki kısıtlayıcı önlemlere yanıt olarak AB kurum ve üye devletleri temsilcilerinin listesinin genişletilmesine ve 15 Ağustos 1996 tarih ve 114-FZ sayılı ‘Rusya Federasyonu’ndan çıkış ve Rusya Federasyonu’na giriş prosedürü’ adlı federal yasaya uygun olarak bu kişilere ülkemize giriş yasağı getirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın yeni ‘kara listesine’ AB'nin üst düzey askeri yönetimi, AB üye devletlerinin kolluk kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri, Avrupa’nın silah ve askeri teçhizat üretiminde yer alan ve Ukrayna'ya askeri ürün tedarik eden ticari örgütlerinin temsilcileri eklendi.Açıklamada, “Rusya karşıtı önlemlerine girişenlere, Rusya'ya karşı dostane olmayan herhangi bir eylemin tarafımızca sert bir yanıtla karşılanmaya devam edeceğini hatırlatmak isteriz” vurgusu yapıldı.

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