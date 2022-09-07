Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220907/moda-sahnesi-davayi-kazandi-hukuka-uygunluk-gorulmemistir-1060911185.html
Moda Sahnesi davayı kazandı: Hukuka uygunluk görülmemiştir
Moda Sahnesi davayı kazandı: Hukuka uygunluk görülmemiştir
Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kültür Bakanlığı'nın tiyatroların destekten yararlandırılmamasına karar verirken "somut... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:09+0300
2022-09-07T13:23+0300
türkiye
moda sahnesi
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007269_0:0:851:478_1920x0_80_0_0_be271a14796f697c0b9e69ae1021fcb5.jpg
2021-2022 sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Dostoyevski'nin "Yer Altından Notlar" oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen "destekten yoksun bırakma" kararı Ankara 17. İdare Mahkemesi'nden döndü."HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR"Mahkeme, verilen karardaki hukuksuzluğu şu cümlelerle karar altına aldı: "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra destek yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir" denildi."TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRILIK" GEREKÇESİResmi adıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu"; 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi'nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin "sanatsal yetersizliği" de içeren 8. maddesine dayandırmıştı. Komisyon üyeleri, komisyonda bazı üyelerin Moda Sahnesi için "Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar" denildiğini aktarmıştı. Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211122/moda-sahnesi-dahil-8-tiyatro-turk-orf-ve-adetlerine-uymuyor-gerekcesiyle-destek-alamiyor-1051036049.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054007269_0:0:639:479_1920x0_80_0_0_2c4e2f6ddfe9cfbc92eaf5db0b0dc010.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moda sahnesi, dava
moda sahnesi, dava

Moda Sahnesi davayı kazandı: Hukuka uygunluk görülmemiştir

13:09 07.09.2022 (güncellendi: 13:23 07.09.2022)
© Twitter/moda sahnesiModa Sahnesi
Moda Sahnesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Twitter/moda sahnesi
Abone olTelegram
Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kültür Bakanlığı'nın tiyatroların destekten yararlandırılmamasına karar verirken "somut gerekçeler ortaya koyması" gerektiğini vurguladı, "takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlem"in hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
2021-2022 sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Dostoyevski'nin "Yer Altından Notlar" oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen "destekten yoksun bırakma" kararı Ankara 17. İdare Mahkemesi'nden döndü.
"HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR"
Mahkeme, verilen karardaki hukuksuzluğu şu cümlelerle karar altına aldı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra destek yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir" denildi.
"TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRILIK" GEREKÇESİ
Resmi adıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu"; 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi'nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin "sanatsal yetersizliği" de içeren 8. maddesine dayandırmıştı. Komisyon üyeleri, komisyonda bazı üyelerin Moda Sahnesi için "Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar" denildiğini aktarmıştı. Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
YAŞAM
Moda Sahnesi dahil 8 tiyatro 'Türk örf ve adetlerine uymuyor' gerekçesiyle destek alamıyor
22 Kasım 2021, 16:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала