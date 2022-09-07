https://sputniknews.com.tr/20220907/milli-savunma-bakanligi-van-hakkari-ve-hatay-sinir-hattinda-uyusturucu-ilac-ve-sigara-yakalandi-1060896587.html

MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi

MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T03:14+0300

2022-09-07T03:14+0300

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türkiye

van

milli savunma bakanlığı (msb)

hakkari

hatay

uyuşturucu

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Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara ele geçirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

van

hakkari

hatay

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van, milli savunma bakanlığı (msb), hakkari, hatay, uyuşturucu