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https://sputniknews.com.tr/20220907/milli-savunma-bakanligi-van-hakkari-ve-hatay-sinir-hattinda-uyusturucu-ilac-ve-sigara-yakalandi-1060896587.html
MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi
MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini duyurdu. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
van
milli savunma bakanlığı (msb)
hakkari
hatay
uyuşturucu
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Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara ele geçirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
türkiye
van
hakkari
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van, milli savunma bakanlığı (msb), hakkari, hatay, uyuşturucu
van, milli savunma bakanlığı (msb), hakkari, hatay, uyuşturucu

MSB: Hudut hatlarında uyuşturucu, tıbbi ilaç ve sigara ele geçirildi

03:14 07.09.2022 (güncellendi: 03:18 07.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında, 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.
Van, Hakkari ve Hatay sınır hattında uyuşturucu, ilaç ve sigara ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 9 bin 190 gram uyuşturucu, 130 bin adet tıbbi ilaç ile 2 bin paket sigara ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
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