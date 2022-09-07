https://sputniknews.com.tr/20220907/mersinde-orman-yangini-110-hane-tahliye-edildi-1060931782.html

Mersin'de orman yangını: 110 hane tahliye edildi, Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

Mersin'de orman yangını: 110 hane tahliye edildi, Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T22:26+0300

2022-09-07T22:26+0300

2022-09-07T22:49+0300

orman yangını

türkiye

mersin

karayolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060932571_0:44:1201:719_1920x0_80_0_0_b896f1008310b000216e830af8cc48a6.jpg

Yangın sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 karayolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Vali Pehlivan: 110 hane tahliye edildiMersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, "Bu yangında başta orman bölge ekiplerimiz olmak üzere müdahaleye başlandı. İlk saatlerde rüzgarın da gücüyle kısmen yerleşim alanlarına doğru, kısmen de kuzeye doğru yayılma eylemi gösterdi. Öncelikle şunu ifade edeyim çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ama yangın buralara yaklaşmadan bu tedbirleri aldığımız için herhangi bir onlarla ilgili sağlık vb. problem yaşanmadık. Hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlının bulunmadığı yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı. Hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor. Bu kapsamda 18 helikopter 6 uçakla yangına müdahale ediyor. Bu helikopterlerin içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopter olduğu gibi Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilen helikopterlerimiz var. Ayrıca 81 arazöz şu anda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayısı ise 524. Bunların içerisinde AFAD ve UMKE ile orman bölge müdürlüğü ekipleri de yer alıyor. Tahliye edilen vatandaşlarımızın iaşeleri, derhal çalışma gruplarımız var. Yangının başından bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. Ankara'da da İçişleri Bakanlığı bünyesinde GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) bünyesinde irtibat halindeyiz" dedi.AFAD'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklamaAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınından etkilenen 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve tedbir amacıyla 110 konutun tahliye edildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, "Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir" bilgisi verildi.Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını, mersin, karayolu