https://sputniknews.com.tr/20220907/medvedev-borrell-bir-daha-cikarilmamak-uzere-eli-sikilmayacak-kisiler-listesine-eklensin-1060926601.html

Medvedev: Borrell, bir daha çıkarılmamak üzere 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' eklensin

Medvedev: Borrell, bir daha çıkarılmamak üzere 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' eklensin

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bir daha çıkarılmamak... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T19:44+0300

2022-09-07T19:44+0300

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dmitriy medvedev

dünya

josep borrell

ab

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Avrupa Parlamentosu'nun bir konferansında 'faşist Rusya' tanımlaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 'eli sıkılmayacak kişiler listesine' bir daha çıkarılmamak üzere dahil edilmesini önerdi.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Dar görüşlü AB komiserinin bu tiksindirici açıklamasına geri dönmezdim ancak bu tür şeylerin hiç kimse tarafından ve hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu bürokrat, sonsuza kadar 'el sıkışılmayacak varlıklar listesine' dahil edilmeli" dedi.Avrupa Parlamentosu'nun parlamentolararası bir konferansına video bağlantı yöntemiyle katılan Borrell, İspanyolca yaptığı konuşmanın resmi İngilizce tercümesine göre 'faşist Rusya'yı ve onun faşist rejimini nasıl yeneceklerine dair somut bir planları bulunmadığını' ifade etmişti.

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dmitriy medvedev, josep borrell, ab