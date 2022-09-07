https://sputniknews.com.tr/20220907/mauro-icardiyi-tasiyan-ucak-istanbulda-galatasarayli-taraftarlar-icardiyi-bekliyor-1060936628.html
Icardi İstanbul'da: 'Burada olduğum için çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var'
Icardi İstanbul'da: 'Burada olduğum için çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var'
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, Icardi'yi yoğun bir taraftar kalabalığının beklediği görüntülendi. Icardi... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T23:45+0300
2022-09-07T23:45+0300
2022-09-08T00:29+0300
mauro icardi
galatasaray
spor
taraftar
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.Icardi, kendisini bekleyen binlerce taraftara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.Icardi: Çok mutluyumMauro Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.Taraftarların ilgisi için "Burada inanılmaz bir atmosfer var" diyen 29 yaşındaki santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.Icardi ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon euro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.
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mauro icardi, galatasaray, taraftar
mauro icardi, galatasaray, taraftar
Icardi İstanbul'da: 'Burada olduğum için çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var'
23:45 07.09.2022 (güncellendi: 00:29 08.09.2022) Abone ol
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, Icardi'yi yoğun bir taraftar kalabalığının beklediği görüntülendi. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım" dedi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.
Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.
Icardi, kendisini bekleyen binlerce taraftara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.
Icardi: Çok mutluyum
Mauro Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Taraftarların ilgisi için "Burada inanılmaz bir atmosfer var" diyen 29 yaşındaki santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Icardi ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.
9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.
Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon euro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.
Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.
Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.