https://sputniknews.com.tr/20220907/malezya-olum-ve-kirbac-cezalarini-2023te-kaldiracak-1060890856.html

Malezya, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracak

Malezya, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracak

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracağı bildirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T00:26+0300

2022-09-07T00:26+0300

2022-09-07T00:26+0300

dünya

malezya

idam

ölüm

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060890979_0:0:499:281_1920x0_80_0_0_73984750c5d50f4665a3fc161756fac3.jpg

Başbakanlığa bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, yaptığı açıklamada; ilgili yasaların ekimde Meclis'e geleceğini ve Malezya'nın, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracağını söyledi. Wan Junaidi, söz konusu düzenlemeyle ölüm ve kırbaç cezalarının verilmesi kararının hakimlerin inisiyatifine bırakılacağını aktardı.Bakan Junaidi, "Her şey yolunda giderse veönümüzdeki bütçe görüşmelerinde herhangi bir aksama olmazsa, 2023'te artık ölüm cezasına sahip olmayacağız. Söz konusu cezalar hakimlerin takdirine bırakılacağı için düzenleme kırbaç cezası için de geçerli olacak" dedi.Malezya'da, Tehlikeli Uyuşturucular Yasası'nın 39B Maddesi kapsamındaki 1 suç da dahil toplam 12 suç zorunlu ölüm cezasıyla yargılanırken, 22 farklı suç için de verilen maksimum ölüm cezası hakimlerin yetkisi altında bulunuyor.Malezya hükümeti, 13 Haziran'da ölüm cezasını kaldırmayı ve yerine mahkemelerin takdirine bağlı olarak başka cezalar koymayı kabul etmişti.Hükümet, ölüm cezasını 'tamamen' kaldırmayı düşünmüyor ancak yeni yasal düzenlemenin, mahkemelerin şu anda ölüm cezası içeren davalarda ikame cezalar vermesinin önünü açacağı ifade ediliyor.Yasal değişiklik paketinin ekimde parlamentoya getirilmesi planlanıyorMalezya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, insan kaçırma ve ateşli silah bulundurma, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.10 Haziran'da ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması kararını alan hükümet, ölüm cezasını kaldırmak için yasal değişiklik paketini ekimde parlamentoya getirmeyi planlıyor.Malezya Başbakanlığına bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, ilgili değişikliklerin Parlamento ve Senato'da görüşüldükten sonra Ocak 2023'e kadar ölüm cezasının fiilen kaldırılacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20200520/suudi-arabistanda-tazir-amacli-kirbac-cezasi-kaldirildi-1042085679.html

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malezya, idam, ölüm, ceza