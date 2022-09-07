Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220907/kitlere-agustosta-da-doviz-satisi-yapilmadi-1060903998.html
KİT'lere Ağustos'ta da döviz satışı yapılmadı
KİT'lere Ağustos'ta da döviz satışı yapılmadı
Merkez Bankası, KİT'lere Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T10:42+0300
2022-09-07T10:42+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97185cfd9d344545ff107a96c4a3937c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı.Merkez Bankası, Temmuz ayında 10 ay sonra KİT'lere satış yapmamıştı. Haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.TCMB verilerine göre, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapıldı. Yazın doğalgaz ithalatının düşmesi ise döviz ihtiyacını azalttı.TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894893_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_d55ef95ff981f35509ecbda23eff1e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , döviz
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , döviz

KİT'lere Ağustos'ta da döviz satışı yapılmadı

10:42 07.09.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Merkez Bankası, KİT'lere Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı.
Merkez Bankası, Temmuz ayında 10 ay sonra KİT'lere satış yapmamıştı. Haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.
TCMB verilerine göre, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapıldı. Yazın doğalgaz ithalatının düşmesi ise döviz ihtiyacını azalttı.
TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала