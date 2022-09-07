https://sputniknews.com.tr/20220907/kitlere-agustosta-da-doviz-satisi-yapilmadi-1060903998.html

KİT'lere Ağustos'ta da döviz satışı yapılmadı

KİT'lere Ağustos'ta da döviz satışı yapılmadı

Merkez Bankası, KİT'lere Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T10:42+0300

2022-09-07T10:42+0300

2022-09-07T10:42+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da döviz satışı yapmadı.Merkez Bankası, Temmuz ayında 10 ay sonra KİT'lere satış yapmamıştı. Haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.TCMB verilerine göre, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapıldı. Yazın doğalgaz ithalatının düşmesi ise döviz ihtiyacını azalttı.TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , döviz