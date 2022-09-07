https://sputniknews.com.tr/20220907/kirsalda-desteklenen-tarima-dayali-yatirimlarin-tamamlanmasi-icin-taninan-sure-4-ay-uzatildi-1060917926.html

Kırsalda desteklenen tarıma dayalı yatırımların tamamlanması için tanınan süre 4 ay uzatıldı

Kırsalda desteklenen tarıma dayalı yatırımların tamamlanması için tanınan süre 4 ay uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 1 Kasım 2022'ye kadar uzatıldı 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T15:36+0300

2022-09-07T15:36+0300

2022-09-07T15:36+0300

yaşam

tarım

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenen 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 1 Temmuz 2022'den 1 Kasım 2022'e kadar uzatıldı.Söz konusu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanabilecek.Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için 60 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.​​​​​​​(

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