https://sputniknews.com.tr/20220907/kirklareli-valiligi-inece-belediye-baskani-vardar-hakkinda-inceleme-baslatti-1060895606.html

Kırklareli Valiliği, İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

Kırklareli Valiliği, İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kırklareli

kırklareli valiliği

inece

şahabettin vardar

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Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar dün idaresindeki belediyeye ait makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.

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kırklareli, kırklareli valiliği, inece , şahabettin vardar