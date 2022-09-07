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https://sputniknews.com.tr/20220907/kirklareli-valiligi-inece-belediye-baskani-vardar-hakkinda-inceleme-baslatti-1060895606.html
Kırklareli Valiliği, İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı
Kırklareli Valiliği, İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı
Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince... 07.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kırklareli
kırklareli valiliği
inece
şahabettin vardar
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Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar dün idaresindeki belediyeye ait makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.
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kırklareli, kırklareli valiliği, inece , şahabettin vardar
kırklareli, kırklareli valiliği, inece , şahabettin vardar

Kırklareli Valiliği, İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

02:16 07.09.2022 (güncellendi: 02:22 07.09.2022)
© Fotoğraf : Facebook/ İnece Beldesi Belediye İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar
İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© Fotoğraf : Facebook/ İnece Beldesi Belediye
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Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.
Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar dün idaresindeki belediyeye ait makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı.
Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.
Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.
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