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Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü
Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü
Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T11:32+0300
2022-09-07T11:32+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
cinayet
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Dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220815/ev-sahibi-kiracinin-yanina-tasindi-beraber-oturup-cay-iciyoruz-1059926926.html
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kiracı, ev sahibi , cinayet
kiracı, ev sahibi , cinayet

Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü

11:32 07.09.2022
© İHAOlay yeri, sokak
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© İHA
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Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.
Dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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