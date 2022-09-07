https://sputniknews.com.tr/20220907/kiraci-silahla-ev-sahibini-oldurdu-1060905613.html

Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü

Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü

Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:32+0300

2022-09-07T11:32+0300

2022-09-07T11:32+0300

türkiye

kiracı

ev sahibi

cinayet

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Dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220815/ev-sahibi-kiracinin-yanina-tasindi-beraber-oturup-cay-iciyoruz-1059926926.html

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kiracı, ev sahibi , cinayet